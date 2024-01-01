Альтернативы - Blind Zebra
ChurnRX
churnrx.com
Обычные методы дают обычные результаты. Экспертное обучение ChurnRX использует нетрадиционный подход с использованием проверенных методологий, которые приводят к феноменальным результатам. Мы адаптируем наше обучение навыкам, используя ваши данные, для научного внедрения правильных сценариев и навык...
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, таким же, как ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодар...