Bizstim — это универсальная программная платформа для бизнеса. Если вы управляете бизнесом, основанным на услугах, Bizstim может помочь стимулировать продажи и автоматизировать повседневные задачи. Отрасли, которые обычно используют Bizstim, — это подготовка к SAT, репетиторство, юридические услуги, обучение водителей, терапевты, ландшафтные дизайнеры и многие другие. Основные функции включают в себя: хранение информации о клиентах, планирование и напоминания, отчетность клиентов, выставление счетов и выставление счетов, а также управление персоналом. Мы стремимся решить ваши самые большие проблемы, например: планирование и напоминания максимально автоматизированы, выставление счетов и сбор платежей оптимизируются с помощью автоматизации. Некоторые из наших клиентов ежемесячно получают сотни счетов-фактур, даже не пошевелив пальцем. Вместо этого они позволяют программному обеспечению рассчитать баланс на счете, взимать с клиента плату, отправлять клиенту квитанцию-фактуру и наблюдать, как доход поступает на его счет.

Веб-сайт: bizstim.com

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