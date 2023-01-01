Альтернативы - Binance Futures
Binance
binance.com
Криптовалютная биржа Binance. Мы управляем крупнейшей в мире биржей биткойнов и криптовалютной биржой альткойнов по объему.
Coinbase
coinbase.com
Coinbase — это биржа цифровой валюты со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Они являются брокерами по обмену биткойнов, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos и многих других, с фиатными валютами примерно в 32 странах, а также транзакциями и хранением биткойнов в 190 стран...
Bybit
bybit.com
Bybit — самая безопасная, быстрая, прозрачная и удобная для пользователя торговая платформа для биткойнов и Ethereum, предлагающая бессрочные контракты на криптовалюту.
KuCoin
kucoin.com
KuCoin — это самая продвинутая и безопасная биржа криптовалют для покупки и продажи биткойнов, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS и других.
Crypto.com Exchange
crypto.com
Биржа Crypto.com работает на базе CRO. Благодаря высокой ликвидности, низким комиссиям и лучшим ценам исполнения вы можете торговать основными криптовалютами, такими как Биткойн и Эфириум, на нашей платформе с лучшим опытом. Crypto.com ставит перед собой задачу ускорить переход мира на криптовалюту...
Coinbase Pro
coinbase.com
Американская криптобиржа. Торгуйте биткойнами (BTC), Ethereum (ETH) и другими валютами за доллары США, евро и фунты стерлингов. Поддержка FIX API и REST API. Легко вносите средства через Coinbase, банковский перевод, банковский перевод или криптовалютный кошелек.
Upstox Pro
upstox.com
PRO WEB: Профессиональная платформа Для профессиональных трейдеров: самый мощный и простой в использовании Торговая платформа на основе HTML в Индии.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX — это крупнейшая и самая безопасная биржа криптовалют в Индии, где вы можете с легкостью покупать и продавать биткойны и другие криптовалюты.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Легко покупайте и продавайте криптовалюту на спотовом рынке KuCoin. Получите доступ к BTC с ценами в реальном времени, расширенными торговыми графиками и торговыми индикаторами.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — это усовершенствованная торговая платформа криптовалюты, которая предлагает различные фьючерсы с кредитным плечом, которые покупаются и продаются в биткойнах и других криптовалютах. Вместо бумажных валют или других криптовалют KuCoin Futures обрабатывает...
Kraken
kraken.com
Купить биткойны и криптовалюты. Зарегистрируйтесь сегодня и купите более 50 криптовалют за считанные минуты. Начните с 10 долларов.
FTX
ftx.com
Биржа криптовалютных деривативов FTX, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте фьючерсы на BTC, ETH, USDT, BNB и индексные фьючерсы с кредитным плечом до 101x.
Binance.US
binance.us
Торгуйте более чем 40 криптовалютами и наслаждайтесь самыми низкими торговыми комиссиями в Америке со своего ноутбука, планшета или мобильного устройства.
Blockchain.com
blockchain.com
Самый популярный в мире способ покупать, продавать и торговать криптовалютой. Ему доверяют миллионы с 2011 года, объем криптовалютных транзакций превысил 1 триллион долларов.
OKX
okx.com
Покупайте BTC, ETH и многое другое на OKX, ведущей криптовалютной бирже — исследуйте Web3, инвестируйте в DeFi и NFT. Зарегистрируйтесь сейчас и окунитесь в будущее финансов.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta — это биржа криптовалютных деривативов #TradersFirst. Мы предлагаем ликвидность 24/7/365, быстрое исполнение, низкие комиссии и безопасность корпоративного уровня.
Crypto.com NFT
crypto.com
Crypto.com NFT — это торговая площадка NFT, доступная только по приглашению, где вы можете найти эксклюзивные цифровые предметы коллекционирования и их невзаимозаменяемые токены.
Gemini
gemini.com
Покупайте биткойны и криптовалюту мгновенно! Gemini — это простая, элегантная и безопасная платформа для создания вашего крипто-портфеля.
FTX.US
ftx.us
Американская криптовалютная биржа FTX Криптовалютная биржа институционального уровня, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратная маржинальная торговля и простые депозиты.
Upbit
upbit.com
Upbit — южнокорейская криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Ею управляет компания Dunamu, один из самых ценных стартапов в Южной Корее.