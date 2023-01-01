WebCatalog

Альтернативы - Billy Grace

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...

Databox

Databox

databox.com

Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков

Funnel

Funnel

funnel.io

Поддерживает сбор данных из любого источника маркетинговых или рекламных данных и преобразует маркетинговые данные в автоматизированные маркетинговые отчеты.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.

Oviond

Oviond

oviond.com

Панели мониторинга и отчеты цифрового маркетинга ваши клиенты будут в восторге менее чем за 5 минут. Продемонстрируйте ценность своего маркетингового агентства, одновременно оптимизируя рентабельность инвестиций клиентов с помощью автоматизированных, полностью настраиваемых панелей мониторинга и от...

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Переместите свои маркетинговые данные в Google Таблицы, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake и другие с помощью Supermetrics.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

Reportei

Reportei

reportei.com

Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...

Woopra

Woopra

woopra.com

Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Развивайте свой бизнес с помощью автоматизации маркетинга, живого чата и аналитики в реальном времени.

Keen

Keen

keen.io

Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

ЦИФРОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — ЛЕГКО. Импортируйте все свои данные Digital MK в Google Sheets, Data Studio, платформы бизнес-аналитики (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) и BigQuery за считанные секунды. Лучшая альтернатива Supermetrics.

Pathmatics

Pathmatics

pathmatics.com

База данных рекламодателей Pathmatics и платформа цифрового маркетингового анализа обеспечивают прозрачность стратегий цифровой рекламы вашего конкурента.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Мы применяем совершенно новый подход к рекламе в открытом Интернете.

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala Analytics — это доступный онлайн-инструмент для прослушивания и мониторинга, предназначенный для предоставления ценной и действенной информации для предприятий всех видов и размеров. Система постоянно отслеживает миллионы каналов ежедневно и фиксирует миллиарды упоминаний со всех континентов...

Prescient AI

Prescient AI

prescient-ai.io

Prescient AI — это передовое решение для моделирования маркетингового микса (МММ), которое использует искусственный интеллект для омниканальных брендов. Используйте возможности межканального распределения доходов и оптимизации бюджета, адаптированные к вашему бренду, путем объединения ваших уникальн...

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

Объедините расходы на рекламу и клики, аналитику приложений, конверсии веб-сайта и данные CRM, чтобы получить полную картину эффективности вашего маркетинга. Laser сосредоточится на получении дохода и прибыльности за счет автоматизации утомительных задач по преобразованию данных для получения ценной...

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

Инструмент маркетинговой отчетности по электронной почте. Отчеты и информационные панели по аналитике, SEO, PPC, SEM или социальным сетям, отправляемые вашим клиентам по электронной почте. И это НЕ PDF-файл или ссылка!

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

Мы даем возможность маркетологам действовать. Marketing Evolution помогает вам интегрировать и централизовать все ваши маркетинговые программы, позволяя отслеживать ваши инвестиции в межканальный маркетинг, от осведомленности о верхней части воронки до конверсий в нижней части воронки, понимать допо...

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....

Growth Channel

Growth Channel

growthchannel.com

Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...

DashThis

DashThis

dashthis.com

Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish — это самый простой способ создавать и запускать рекламу в Facebook и Instagram. Мы создали его специально для малых и средних предприятий, которые изо всех сил пытаются найти время или навыки для цифрового маркетинга. Otterfish позволяет любому члену вашей команды легко запускать высокоэф...

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бе...

GAannotations

GAannotations

gaannotations.com

Автоматизируйте свои аннотации Google Analytics с помощью GAannotations и добавляйте недостающие части в пазл с помощью ручных аннотаций или загружайте массовые аннотации через API, CSV и автоматизацию. Поддерживаются аннотации для GA4 и Universal Analytics!

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

TapClicks — это идеальная платформа автоматизации маркетинга для агентств, медиа-компаний и брендов. Наш комплексный набор инструментов, включающий управление данными, отчетность, аналитику, управление рабочими процессами, SEO и многое другое, обеспечивает более высокую эффективность.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Универсальная платформа атрибуции для веб-сайтов и приложений для измерения истинной эффективности маркетинга на разных устройствах, идентификаторах и платформах.

Improvado

Improvado

improvado.io

Improvado.io объединяет все рекламные данные в любой инструмент визуализации за считанные минуты!

MSIGHTS

MSIGHTS

msights.com

Преобразование данных, отчетность и совместная работа, которые повышают эффективность, действия и подотчетность.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.

Platformly

Platformly

platform.ly

Platformly — это платформа автоматизации маркетинга, призванная помочь вам вести, автоматизировать и масштабировать свой онлайн-бизнес.

Tactycs

Tactycs

tactycs.io

Программное обеспечение виртуального директора по маркетингу, которое поможет вам оставаться на шаг впереди. Предоставьте Tactycs базовую информацию о вашей команде, организации, целях и ресурсах и получите полный маркетинговый план и непрерывный маркетинговый календарь. Какие именно платформы вам с...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.