Альтернативы - BigMarker
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (ранее известный как Hangouts Meet) — это сервис видеосвязи, разработанный Google. Это одно из двух приложений, которые заменяют Google Hangouts (второе — Google Chat). Google планировал начать прекращение поддержки Google Hangouts в октябре 2019 года.
Skype
skype.com
Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут переда...
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная бизнес-платформа для создания и масштабирования вашего бизнеса, основанного на знаниях. Попробуйте Kajabi бесплатно с 14-дневной пробной версией сегодня.
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Создайте членство для всего, что есть в вашей Mighty Network, или взимайте плату за премиум-курсы и группы — это просто настроить и еще проще продать.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.
Whereby
whereby.com
Простые видеоконференции без входа в систему и загрузки. Видеоконференции с демонстрацией экрана, записью и многим другим.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Element
element.io
Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Zoho Meeting
zoho.com
Программное обеспечение для веб-конференций для ваших онлайн-встреч и вебинаров. Zoho Meeting — это безопасная онлайн-платформа для встреч и решение для вебинаров. Поскольку мир переходит на удаленную работу, безопасность и конфиденциальность онлайн-приложений, особенно программного обеспечения для...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Gather
gather.town
Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
JotForm
jotform.com
Если вам нужны онлайн-формы для привлечения потенциальных клиентов, распространения опросов, сбора платежей и многого другого, JotForm для вас. Узнайте больше о том, как мы можем помочь, на JotForm.com.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com обеспечивает аудиоконференции HD, совместное использование экрана и видеоконференции с участием до 1000 участников. Создать бесплатный аккаунт.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime позволяет пользователям встречаться и общаться в Интернете, а Amazon Chime SDK позволяет разработчикам добавлять в свои приложения возможности совместной работы с аудио и видео.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.
crowdcast
crowdcast.io
Там, где собирается мир. Охватывайте, вовлекайте и развивайте свое сообщество с помощью онлайн-мероприятий.
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.