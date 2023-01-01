WebCatalog
Bezel

Bezel

bezel.it

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bezel в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Bezel — это инструмент для совместной работы в 3D-дизайне, позволяющий командам вместе проектировать и создавать прототипы на пространственном холсте.

Веб-сайт: bezel.it

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bezel, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Mimosa

Mimosa

mimosa.so

Pixso

Pixso

pixso.net

Langtail

Langtail

langtail.com

easel.ly

easel.ly

easel.ly

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard

whiteboard.microsoft.com

Planner 5D

Planner 5D

planner5d.com

Miro

Miro

miro.com

Fabrie AI

Fabrie AI

fabrie.com

PageProof

PageProof

pageproof.com

HacknPlan

HacknPlan

hacknplan.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности