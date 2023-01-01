Bezel — это инструмент для совместной работы в 3D-дизайне, позволяющий командам вместе проектировать и создавать прототипы на пространственном холсте.

Веб-сайт: bezel.it

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bezel, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.