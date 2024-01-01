Альтернативы - Beehive AI
InfraNodus
infranodus.com
Генерируйте идеи и идеи с помощью искусственного интеллекта и сетевого мышления. InfraNodus сочетает в себе анализ текста, сетевую визуализацию и искусственный интеллект GPT-3, чтобы помочь вам изучить дискурс, улучшить рабочие процессы чтения, письма и исследований. Получите краткий обзор любого ...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
Healthcheck.io
healthchecks.io
Простой и эффективный мониторинг заданий Cron. Мы уведомляем вас, когда ваши ночные резервные копии, еженедельные отчеты, задания cron и запланированные задачи не выполняются вовремя.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator может создать любое изображение просто из введенного вами текста! От уникальных и реалистичных фотографий в блогах до творческих иллюстраций или аниме. Бросьте вызов своему воображению и получайте удовольствие прямо сейчас!
Formula Bot
formulabot.com
Революционируйте рабочий процесс с данными и электронными таблицами с помощью искусственного интеллекта. Преобразуйте свои текстовые инструкции в формулы и многое другое бесплатно за считанные секунды.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.
Chartmetric
chartmetric.com
Развивайте музыку с помощью силы данных. Chartmetric — это универсальная платформа, которая предоставляет профессионалам музыкальной индустрии комплексные потоковые и социальные данные для построения успешной карьеры в музыке.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Искусственный интеллект без кода для профессионалов в области автоматизации. Наконец, универсальная платформа для создания автоматизированных систем искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода.
VobeSoft
vobesoft.com
С VobeSoft перемены доставляют больше удовольствия. Настраивайте бизнес-процессы и создавайте обзоры на 360 градусов с помощью нашего модульного программного обеспечения без программирования.
Exatom
exatom.io
Мы помогаем вам повысить эффективность существующих онлайн-форм. Намного лучше. Обычно двузначный процент посетителей, которые начинают взаимодействовать с вашей формой, не превращаются в конвертеров. Почему они закрывают вашу веб-форму где-то на полпути или после неудачной отправки? Узнайте, как мо...
Toplyne
toplyne.io
Платформа поведенческой оценки потенциальных клиентов, построенная на основе собственных данных об использовании продуктов, CRM, выставления счетов и сторонних данных, позволяет найти воронку продаж в вашей воронке самообслуживания.
Decipad
decipad.com
Интерактивный блокнот, который помогает командам рассказывать истории, используя данные.
Enverus
enverus.com
Enverus — это самая надежная SaaS-платформа, специализирующаяся на энергетике, предлагающая доступ в режиме реального времени к аналитике, аналитическим данным, а также контрольным данным о затратах и доходах, полученным в результате наших партнерских отношений с 98% производителей энергии в США и...
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Легкая аналитика, это не зло TelemetryDeck — это новый сервис, который помогает разработчикам приложений и веб-разработчикам улучшать свои продукты, предоставляя немедленные и точные аналитические данные, пока пользователи используют ваше приложение. И самое приятное: все это анонимизировано, поэто...
InMoment
inmoment.com
Подход InMoment Experience Improvement (XI) выходит за рамки традиционного управления качеством обслуживания клиентов и сочетает в себе данные, технологии и отраслевой опыт».
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — это автоматизированное решение для чтения и обработки документов, которое преобразует неструктурированные тексты в структурированные данные благодаря использованию оптического распознавания символов и искусственного интеллекта. Это уменьшит рабочую нагрузку, связанную с управлением счетам...
Keatext
keatext.ai
Анализируйте обратную связь, чтобы улучшить качество обслуживания людей. Keatext привносит голос клиента и сотрудника в вашу повседневную деятельность. Наша платформа создана для команд CX, маркетинга и HR, чтобы понимать большие объемы обратной связи — аналитические обзоры, открытые опросы и заявки...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — это современная комплексная платформа автоматизации знаний и анализа текста на базе SaaS, не требующая кодирования, которая делает текстовую аналитику доступной для экспертов в общей области. Организации используют его, чтобы получить выгоду от анализа отзывов клиентов, изучения ...
Wonderflow
wonderflow.ai
Каждый день миллионы клиентов оставляют отзывы о продуктах, которые им нравятся, которые они любят, ненавидят или которые хотели бы изменить. От повседневных, обычных продуктов FMCG до дорогостоящих покупок, с множеством ценовых категорий и десятками вариаций в рамках ассортимента продуктов, точная ...
Text2data
text2data.com
По завершении анализа вы увидите общую оценку документа и введете текст с выделенными фразами. Важно проверять наличие отрицаний, если вы считаете, что некоторые слова должны иметь разную полярность.
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack — ведущий поставщик аналитики больших данных для финансовых услуг. Финансовые профессионалы полагаются на RavenPack из-за его скорости и точности при анализе больших объемов неструктурированного контента.
NetMiner
netminer.com
NetMiner имеет встроенный механизм сценариев на основе Python, оснащенный автоматическим генератором сценариев для неквалифицированных пользователей. Тогда пользователи смогут работать с NetMiner с существующим графическим интерфейсом или программируемым языком сценариев.
Labelf
labelf.ai
Labelf — это инструмент классификации текста искусственного интеллекта без кода, который позволяет вам за день обучать новейшим и лучшим моделям искусственного интеллекта на основе ваших собственных данных. Самый популярный вариант использования — интерпретация, анализ и автоматизация рабочих процес...
MeaningCloud
meaningcloud.com
ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА. Лидирующие на рынке решения MeaningCloud для интеллектуального анализа текста и голоса клиента. Зарегистрируйтесь сейчас на нашем веб-сайте, чтобы открыть для себя наш текстовый API
Yabble
yabble.com
Yabble создает мгновенную информацию, чтобы вы могли мгновенно действовать. От первого в мире плагина ChatGPT до набора инструментов, которые мгновенно подсчитывают, обобщают и обрабатывают ваши данные — Yabble — это первая в своем роде передовая технологическая компания, которая совершает революцию...
unitQ
unitq.com
unitQ — это недостающее звено в вашем цикле обратной связи, предоставляющее информацию на основе искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей, которая поможет вам создавать высококачественные продукты, услуги и опыт. Компании-лидеры в своей категории, такие как Spotify, Bumble, Pinteres...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — это отмеченное множеством наград программное обеспечение для извлечения данных с помощью искусственного интеллекта. Сочетая компьютерное зрение и обработку естественного языка (НЛП), наши модели искусственного интеллекта способны понимать и интерпретировать любой тип документа с беспр...
Thematic
getthematic.com
Thematic превращает неструктурированные данные обратной связи из любого канала в ценную информацию для улучшения продуктов и качества обслуживания клиентов. Благодаря искусственному интеллекту и вашим бизнес-знаниям теперь можно легко и очень быстро получить точные результаты. Тематический дает нужн...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight обеспечивает анализ текста на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь брендам и агентствам получать информацию о клиентах, целевой аудитории и конкурентах на основе слов. Платформа представляет собой эффективное и масштабируемое решение для получения практической информации и...
Playvox
playvox.com
По мере роста объема ваших разговоров становится все труднее оставаться в курсе проблем и запросов клиентов. Приложение Prodsight упрощает эту задачу, автоматически анализируя ваши разговоры в Zendesk и Intercom на предмет тем и настроений и создавая постоянно обновляемый отчет о наиболее распростра...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa — первая платформа CX, предлагающая GPT. Раньше компании тратили недели на сбор, анализ, интерпретацию и составление отчетов по отзывам клиентов из разных источников. Теперь каждый сотрудник может задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени, основываясь на голосе клиента. Lum...
Chattermill
chattermill.com
Платформа анализа клиентского опыта Chattermill помогает компаниям раскрыть реальность своих клиентов и понять их мнение. Используя Chattermill, компании могут унифицировать данные обратной связи с клиентами из обзоров, заявок в службу поддержки, разговоров и социальных сетей, чтобы выяснить, чего к...
QuData
qudata.com
Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — это облачная SaaS-платформа, которая помогает мировым производителям сокращать избыточные запасы, предотвращать критический дефицит и обеспечивать оперативное управление. Платформа ориентирована на заводы и устраняет разрыв между сложными цепочками поставок и операциями с запасами и их уст...
CasterStats
casterstats.com
CasterStats — это решение, которое поддерживает несколько источников доставки контента, включая: потоковую передачу HTTP Live Streaming (HLS), динамическую адаптивную потоковую передачу через HTTP (DASH); Медиа-сервер Wowza; АйсКаст; SHOUTcast; Windows Media-сервер; Flash Media Server (FMS); флюмоци...
Breinify
home.breinify.ai
Механизм персонализации на базе искусственного интеллекта, который автоматизирует и масштабирует многоканальное взаимодействие с потребителями в сфере электронной коммерции, розничной торговли и товаров повседневного спроса. Нажмите, чтобы узнать больше.
Gavagai
gavagai.io
Поймите, что говорят вам ваши клиенты Gavagai предоставляет революционную технологию анализа текста, позволяющую получить ценную информацию о клиентах на основе того, что они говорят вам. Постоянно отслеживая отзывы клиентов с помощью нашего сервиса, вы лучше поймете своего клиента, что приведет к ...
Polinode
polinode.com
Polinode позволяет импортировать, собирать и анализировать сетевые данные. С помощью Polinode Networks вы можете загружать любые сетевые данные в облако Polinode, где вы сможете взаимодействовать с ними, визуализировать и анализировать.
Evocon
evocon.com
Evocon — это облачное решение для мониторинга производства, которое помогает производственным компаниям управлять и повышать эффективность производства. Evocon автоматизирует и оцифровывает сбор данных с производственных машин. Затем мы передаем собранные данные в облако, чтобы производители могли п...
Enquire.ai
enquire.ai
Предоставление контекста и анализа быстрее, чем любая другая экспертная сеть, благодаря нашему запатентованному сочетанию искусственного интеллекта, науки о данных и человеческого интеллекта.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty предоставляет CloudScore для комплексной оптимизации вашей облачной платформы, чтобы помочь вам сэкономить средства, повысить производительность, повысить безопасность и обеспечить соответствие требованиям.
Astrato
astrato.io
Astrato предлагает BI, переосмысленный для Cloud. Современная альтернатива Looker и Tableau для занятых команд обработки данных. Astrato предлагает облачную платформу для обработки данных в режиме реального времени в облаках данных Snowflake, Dremio или Google BigQuery без какого-либо перемещения да...
A2MAC1
a2mac1.com
Платформа управления данными для автомобилестроения — теперь открытая для новых отраслей. Компания A2MAC1 была основана 25 лет назад и обслуживает крупнейших OEM-производителей (производителей автомобилей) и OES (производителей автомобильных запчастей) в мире. Компания начала с разбора и тестировани...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy сделал отслеживание ключевых показателей эффективности простым и быстрым. За несколько кликов вы можете интегрировать все свои системы с приложением Rampfy и начать видеть информацию обо всей работе вашего бизнеса. С Rampfy вы можете: - Просматривать интегрированные данные из всех систем - По...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — это платформа для анализа обратной связи, которая за считанные минуты анализирует огромное количество отзывов клиентов, что позволяет вам быстро предоставлять глубокую информацию и помогать вашей компании принимать более обоснованные решения. Платформа Капиче не требует какой-либо настрой...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data разрабатывает платформу управления данными, которая помогает предприятиям принимать более обоснованные решения. Цель Nomad — создать рынок идей и позволить экспертам в области данных, самим поставщикам данных, сопоставлять идеи со своими данными. Мы стремимся помочь поставщикам найти новы...
Hashboard
hashboard.com
Hashboard — это продукт бизнес-аналитики (BI), созданный для инженеров данных, чтобы они могли выполнять свою работу наилучшим образом и легко распространять любовь к данным среди всех своих организаций (даже нетехнических специалистов!) Определите метрики в своем хранилище данных и позвольте всей в...
Data Impact
dataimpact.io
Ускоритель цифровой коммерции для брендов потребительских товаров В сегодняшней сложной, быстро развивающейся среде для победы в Интернете необходимы надежные и действенные идеи. Наши решения Data Impact выходят за рамки простого мониторинга и снабжают команды электронной коммерции несколькими рычаг...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze может помочь вашему бизнесу подключиться к беспроводной сети через сотовую связь IoT и оптимизировать ваши расходы с помощью эксклюзивного программного обеспечения для управления устройствами.
ActionableAgile
actionableagile.com
Набор диаграмм и симуляций, которые связаны с данными в выбранном вами инструменте управления работой, чтобы помочь вам улучшить ваши процессы, стать предсказуемыми и мгновенно предоставлять точные прогнозы. Ваш поток — это наш бизнес, а безопасность ваших данных — приоритет №1.
Soley
soley.io
Соли — пионер цифровой навигации в портфелях продуктов и цепочках создания стоимости. Соли поддерживает лиц, принимающих решения в отрасли, которые работают в условиях нехватки времени и огромных сложностей. Используя Soley, компании могут оптимизировать свой портфель продуктов, повысить устойчивост...
Nuant
nuant.com
Nuant — это платформа управления портфелем и рисками, предназначенная для профессионалов, позволяющая отслеживать и оценивать риски своих цифровых активов. С Nuant вы получите простой и унифицированный мониторинг ваших цифровых активов, превосходное управление рисками и надежный механизм моделирован...
Intelligize
intelligize.com
Инструменты расширенного анализа предоставляют глубокую информацию, которая поможет вам четко определить рыночные стандарты, сравнить раскрытие информации и соглашения с коллегами, отслеживать письма с комментариями SEC и тенденции и многое другое.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Главный инструмент анализа электронной почты для Gmail и Outlook. Измерьте время ответа на электронную почту вашей команды — не требуется установка программного обеспечения и обучение.