Альтернативы - Beehive AI

Hashboard

hashboard.com

Hashboard — это продукт бизнес-аналитики (BI), созданный для инженеров данных, чтобы они могли выполнять свою работу наилучшим образом и легко распространять любовь к данным среди всех своих организаций (даже нетехнических специалистов!) Определите метрики в своем хранилище данных и позвольте всей в...