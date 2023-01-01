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Beautiful News

Beautiful News

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Веб-сайт: informationisbeautiful.net

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Преобразование мировых данных, информации и знаний в красивую инфографику и визуализацию.

Веб-сайт: informationisbeautiful.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Beautiful News, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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