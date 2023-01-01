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Альтернативы - Beam.gg

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Создайте членство для всего, что есть в вашей Mighty Network, или взимайте плату за премиум-курсы и группы — это просто настроить и еще проще продать.

Heartbeat

Heartbeat

heartbeat.chat

Размещайте беседы, мероприятия, контент и многое другое на своем собственном домене. Heartbeat дает вам возможность создать идеально персонализированное онлайн-сообщество.

Bettermode

Bettermode

bettermode.com

Мощная платформа сообщества, интегрированная в ваш продукт. Повысьте вовлеченность пользователей, увеличьте их удержание и повысьте пожизненную ценность клиентов. Ранее Племя.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

Новая эра для строителей сообществ. Присоединяйтесь к нашему движению. Объедините своих людей, членство и контент на своей собственной полностью фирменной частной платформе сообщества. Продавайте курсы, взимайте плату за подписку, ведите прямые трансляции и многое другое. И все это без каких-либо ог...

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!

Rungway

Rungway

rungway.com

Создайте безопасное пространство, где люди смогут получать советы по работе и жизни от своих коллег. Rungway — это не просто платформа наставничества, она воплощает в жизнь ценности вашей компании и дает каждому возможность высказать свое мнение по наиболее важным для него темам, повышает вовлеченно...

Threado AI

Threado AI

threado.com

Ваш второй пилот на базе искусственного интеллекта поможет вам обеспечить наилучшую поддержку вашим клиентам и членам сообщества в Slack, Discord и Интернете. Начните бесплатно!

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.

ProBoards

ProBoards

proboards.com

Unlimited members, unlimited threads, unlimited size! Build the discussion forum of your dreams with ProBoards' award-winning free forum hosting service.

MeltingSpot

MeltingSpot

meltingspot.io

MeltingSpot is an in-product Customer Education Platform. We help SaaS companies accelerate customer onboarding and product adoption at low CS effort. MeltingSpot provides a comprehensive toolkit to engage customers with forums, webinars, online courses, and more – right inside your product. We make...

TINT

TINT

tintup.com

TINT is the Community Powered Marketing platform trusted by 5,000+ leading global brands to cultivate communities that ignite advocacy and engagement, boosting conversions, and fostering long lasting brand loyalty. TINT Communities (formerly Vesta) offers brands an all-in-one solution to find new cu...

AtomChat

AtomChat

atomchat.com

AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...

Verint

Verint

verint.com

Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.

Magentrix

Magentrix

magentrix.com

Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.

BrilliantDirectories

BrilliantDirectories

brilliantdirectories.com

Brilliant Directorys — это готовая платформа для запуска членских веб-сайтов, управления участниками, продажи подписок, публикации контента и многого другого.

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

Единая система для более разумного управления сообществом Связанный веб-сайт, портал, CRM и коммуникационное решение

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