Альтернативы - Beam.gg
Mighty Networks
mightynetworks.com
Создайте членство для всего, что есть в вашей Mighty Network, или взимайте плату за премиум-курсы и группы — это просто настроить и еще проще продать.
Heartbeat
heartbeat.chat
Размещайте беседы, мероприятия, контент и многое другое на своем собственном домене. Heartbeat дает вам возможность создать идеально персонализированное онлайн-сообщество.
Bettermode
bettermode.com
Мощная платформа сообщества, интегрированная в ваш продукт. Повысьте вовлеченность пользователей, увеличьте их удержание и повысьте пожизненную ценность клиентов. Ранее Племя.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Disciple
disciplemedia.com
Новая эра для строителей сообществ. Присоединяйтесь к нашему движению. Объедините своих людей, членство и контент на своей собственной полностью фирменной частной платформе сообщества. Продавайте курсы, взимайте плату за подписку, ведите прямые трансляции и многое другое. И все это без каких-либо ог...
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
Rungway
rungway.com
Создайте безопасное пространство, где люди смогут получать советы по работе и жизни от своих коллег. Rungway — это не просто платформа наставничества, она воплощает в жизнь ценности вашей компании и дает каждому возможность высказать свое мнение по наиболее важным для него темам, повышает вовлеченно...
Threado AI
threado.com
Ваш второй пилот на базе искусственного интеллекта поможет вам обеспечить наилучшую поддержку вашим клиентам и членам сообщества в Slack, Discord и Интернете. Начните бесплатно!
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
ProBoards
proboards.com
Unlimited members, unlimited threads, unlimited size! Build the discussion forum of your dreams with ProBoards' award-winning free forum hosting service.
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot is an in-product Customer Education Platform. We help SaaS companies accelerate customer onboarding and product adoption at low CS effort. MeltingSpot provides a comprehensive toolkit to engage customers with forums, webinars, online courses, and more – right inside your product. We make...
TINT
tintup.com
TINT is the Community Powered Marketing platform trusted by 5,000+ leading global brands to cultivate communities that ignite advocacy and engagement, boosting conversions, and fostering long lasting brand loyalty. TINT Communities (formerly Vesta) offers brands an all-in-one solution to find new cu...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directorys — это готовая платформа для запуска членских веб-сайтов, управления участниками, продажи подписок, публикации контента и многого другого.
ToucanTech
toucantech.com
Единая система для более разумного управления сообществом Связанный веб-сайт, портал, CRM и коммуникационное решение