WebCatalog
BatchLeads

BatchLeads

batchleads.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BatchLeads в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

BatchLeads предлагает программное обеспечение для агентов, оптовиков и инвесторов в сфере недвижимости с одной простой ежемесячной подпиской. Найдите все лучшие инструменты потенциального маркетинга для выявления, оценки и взаимодействия с вашим следующим клиентом.

Веб-сайт: batchleads.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BatchLeads, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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