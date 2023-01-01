Я создал образовательную платформу для средней ступени, которая представляет собой интегрированную образовательную систему, которая поможет нашим ученикам организовать учебу и получить необходимое им дальнейшее развитие.

Веб-сайт: bassthalk.com

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