Альтернативы - Baresquare
MATLAB Online
mathworks.com
MATLAB Online обеспечивает доступ к MATLAB из любого стандартного веб-браузера, где бы у вас ни был доступ к Интернету. MATLAB Online предлагает облачное хранилище и синхронизацию, а также совместную работу посредством совместного использования и публикации в Интернете, что делает его идеальным для ...
InfluxData
influxdata.com
База данных временных рядов с открытым исходным кодом InfluxDB, специально созданная InfluxData для мониторинга показателей и событий, обеспечивает видимость стеков, датчиков и систем в режиме реального времени. Используйте InfluxDB для сбора, анализа и хранения миллионов точек в секунду, соблюдения...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.
Avora
avora.com
Avora AutoML сокращает время (до секунд), чтобы выяснить, почему бизнес-показатели меняются, благодаря обнаружению аномалий и анализу первопричин.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
Clarify
clarify.io
Clarify lets you and your team easily visualize, explore, and share knowledge around time-series data. Helping you turn data into actual value, every day. By visualizing your data in one intuitive and engaging interface, Clarify makes data available for everyone. Bring your team together to add cont...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других наборов контекстных данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...
Ikigai
ikigailabs.io
Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнеса пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения своих бизнес-це...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных...
Marple
marpledata.com
Marple — это платформа анализа данных временных рядов для инженерных команд. Он предлагает мощную визуализацию данных датчиков, поступающих в результате испытаний и измерений.