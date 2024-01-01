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Альтернативы - Baresquare

MATLAB Online

MATLAB Online

mathworks.com

MATLAB Online обеспечивает доступ к MATLAB из любого стандартного веб-браузера, где бы у вас ни был доступ к Интернету. MATLAB Online предлагает облачное хранилище и синхронизацию, а также совместную работу посредством совместного использования и публикации в Интернете, что делает его идеальным для ...

InfluxData

InfluxData

influxdata.com

База данных временных рядов с открытым исходным кодом InfluxDB, специально созданная InfluxData для мониторинга показателей и событий, обеспечивает видимость стеков, датчиков и систем в режиме реального времени. Используйте InfluxDB для сбора, анализа и хранения миллионов точек в секунду, соблюдения...

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.

Avora

Avora

avora.com

Avora AutoML сокращает время (до секунд), чтобы выяснить, почему бизнес-показатели меняются, благодаря обнаружению аномалий и анализу первопричин.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...

Clarify

Clarify

clarify.io

Clarify lets you and your team easily visualize, explore, and share knowledge around time-series data. Helping you turn data into actual value, every day. By visualizing your data in one intuitive and engaging interface, Clarify makes data available for everyone. Bring your team together to add cont...

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других наборов контекстных данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...

Ikigai

Ikigai

ikigailabs.io

Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнеса пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения своих бизнес-це...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...

Anodot

Anodot

anodot.com

Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных...

Marple

Marple

marpledata.com

Marple — это платформа анализа данных временных рядов для инженерных команд. Он предлагает мощную визуализацию данных датчиков, поступающих в результате испытаний и измерений.

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