Альтернативы - Balloon

Whova

Whova

whova.com

Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!

MightyText

MightyText

mightytext.net

Текст с компьютера. СМС с компьютера. iMessage для Android. Android SMS с компьютера.

HackMD

HackMD

hackmd.io

Лучший способ писать и делиться своими знаниями в уценке.

Abstract

Abstract

abstract.com

Обеспечьте свою команду дизайнеров системой контроля версий и совместной работы на основе git. Централизуйте проектные решения, отзывы и файлы. Интегрируется со Sketch и Adobe XD.

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

Объединенное пространство для продуктовых команд. Передача проектов и руководств по стилю с точными спецификациями, ресурсами и фрагментами кода — автоматически.

Monica

Monica

monicahq.com

Моника позволяет помнить все о своих близких.

Super

Super

super.so

Все, что вам нужно для создания быстрых и функциональных веб-сайтов с помощью Notion. Пользовательские домены, темы, защита паролем и многое другое — код не требуется.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.

Sympli

Sympli

sympli.io

Проектируйте передачу, внедрение и совместную работу для команд веб- и мобильных продуктов. Sympli работает с Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio и Xcode.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Неорганизованные файлы, документы и таблицы замедляют вашу работу? Приложение Чарли на базе искусственного интеллекта организует для вас вашу цифровую жизнь за считанные минуты. Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня!

ON24

ON24

on24.com

Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

От идей до полной повестки дня. Оставайтесь сосредоточенными и творческими с SessionLab. Самый гибкий инструмент планирования сеансов с библиотекой фасилитаторов — попробуйте прямо сейчас!

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира

Markup.io

Markup.io

markup.io

Markup.io: самый простой способ оставить отзыв о цифровом контенте — Markup.io

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...

Additor

Additor

additor.io

Оставайтесь синхронизированными во время распространения! Additor помогает вашей команде сотрудничать асинхронно и без трений, основываясь на едином и живом источнике истины. Вы можете систематизировать и обмениваться различными типами контента, а также четко понимать контекст, отслеживая изменения ...

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Устраните 38 % совещаний с помощью быстрого обмена видеороликами и умных напоминаний. Делитесь четкими отзывами с помощью аннотаций записи экрана, привязанных к времени.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...

Eventify

Eventify

eventify.io

Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!

Remo

Remo

remo.co

Воплотите в жизнь подлинные онлайн-опыты с помощью Remo. ✓ Мероприятия всех типов ✓ Интерактивный контент ✓ Спонсорские баннеры ✓ Увеличение вашей вовлеченности в 4 раза.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...

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