WebCatalog
Badi

Badi

badi.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Badi в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Арендуйте комнату или квартиру на месяц или дольше с помощью Badi, ЛУЧШЕЙ платформы для аренды. Просматривайте профили пользователей, находите совпадения, общайтесь и с уверенностью арендуйте свой новый дом.

Веб-сайт: badi.com

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