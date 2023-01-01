Альтернативы - Avvoka
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.
Linksquares
linksquares.com
Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.
Catylex
catylex.com
Catylex® — это революционное решение для анализа контрактов для любого бизнеса, которому необходимо извлекать и оптимизировать данные контрактов. Наш лучший в своем классе искусственный интеллект для контрактов автоматически распознает тысячи юридических и бизнес-концепций, что позволяет легко начат...
TermScout
termscout.com
Откройте для себя лучшее в мире программное обеспечение для проверки контрактов с использованием искусственного интеллекта и получите мгновенную информацию с помощью проверок контрактов на основе искусственного интеллекта, подкрепленных рыночными данными. Заключайте сделки быстрее с Certify. Нам дов...
Legaliser
legaliser.com
Legaliser меняет сферу анализа контрактов с помощью своей передовой технологии на базе искусственного интеллекта. Этот инструмент, предназначенный как для предприятий, так и для отдельных специалистов, упрощает проверку контрактов, предлагая углубленное понимание сильных и слабых сторон с беспрецеде...
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal — это решение №1 для проверки контрактов, которое поможет вам ускорить заключение контрактов и быстрее закрывать сделки. Начните бесплатную пробную версию сегодня.
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck — это платформа для ускорения заключения контрактов и анализа данных, которая проверяет контракты за считанные минуты, помогая заключать сделки быстрее.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — это самое простое и интуитивно понятное облачное программное обеспечение для эффективного управления вашими контрактами. Наше безопасное программное обеспечение размещено в ЕС на серверах, сертифицированных по ISO27001 и ISO9001, и ему доверяют сотни клиентов. Оно предлагает автоматиз...
Kira Systems
kirasystems.com
Получите доступ к репозиториям контрактов, ускорьте и повысьте точность проверки контрактов, снизьте риск ошибок, выиграйте новый бизнес и повысьте ценность, которую вы предоставляете своим клиентам.
Lexion
lexion.ai
Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...
Evisort
evisort.com
Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.