Альтернативы - Attribuly

TrafficGuard

trafficguard.ai

Позвольте кампаниям процветать благодаря защите от мошенничества с рекламой, приносящей доход. Увеличьте расходы на рекламу и обойдите конкурентов с помощью отмеченного наградами недействительного трафика и защиты от мошенничества с рекламой, где бы ни находились ваши объявления.