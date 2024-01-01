Альтернативы - ATLAS.ti

DataGPT

datagpt.com

DataGPT — это первый в мире диалоговый аналитик искусственного интеллекта, позволяющий пользователям задавать любые вопросы о своих данных на естественном языке и получать полные ответы в течение нескольких секунд. DataGPT — это полностью автономный чат-бот с памятью, способный отвечать на сложные в...