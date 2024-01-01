Альтернативы - ATLAS.ti
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интеракт...
Kittl
kittl.com
Ускорьте свои рабочие процессы с помощью инструментов дизайна Kittl на базе искусственного интеллекта и получите мгновенный доступ к множеству потрясающих иллюстраций, шрифтов, фотографий, значков и текстур.
Genially
genial.ly
Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Litmaps
litmaps.com
Откройте для себя науку быстрее. Визуальная навигация по исследованиям, поиск в сети цитирования и синхронизация команды. Лучшая платформа для научных открытий.
Looker
looker.com
Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в реальном времени.
Deepnote
deepnote.com
Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Grow
grow.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Visme
visme.co
Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...
Sisense
sisense.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики от Sisense, лидера отрасли в области бизнес-аналитики для сложных данных, позволяет легко подготавливать, анализировать и исследовать растущие данные из нескольких источников.
Rose AI
rose.ai
Исследуйте быстрее с Роуз. Сократите затраты времени на поиск, очистку, визуализацию и преобразование данных, используя возможности искусственного интеллекта.
Domo
domo.com
Domo, Inc. — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Американ-Форк, штат Юта, США. Специализируется на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных.
Databox
databox.com
Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.
Venngage
venngage.com
Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.
Grist
getgrist.com
Мир заслуживает лучшего инструмента, чем электронные таблицы. Объедините гибкость электронных таблиц с надежностью базы данных, чтобы организовать данные по-своему.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
SafetyCulture
safetyculture.com
Культура безопасности (iAuditor) Проводить проверки. Захват проблем. Управляйте задачами. Общайтесь четко. Обучайте рабочие команды. Предприятия любого размера выполняют свою работу с помощью SafetyCulture.
InfraNodus
infranodus.com
Генерируйте идеи и идеи с помощью искусственного интеллекта и сетевого мышления. InfraNodus сочетает в себе анализ текста, сетевую визуализацию и искусственный интеллект GPT-3, чтобы помочь вам изучить дискурс, улучшить рабочие процессы чтения, письма и исследований. Получите краткий обзор любого ...
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio — это онлайн-платформа для создания мощных бизнес-панелей для вашей команды или клиентов, работающих в режиме реального времени.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...
Chartio
chartio.com
Облачное решение для бизнес-аналитики и аналитики Chartio позволяет каждому анализировать свои данные из своих бизнес-приложений.
InsightBase
insightbase.ai
Общайтесь со своей базой данных с помощью ИИ. Задавайте вопросы на естественном языке и получайте ответы за считанные секунды. Больше никаких SQL-запросов, никакой науки о данных.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — это внутренний инструмент для создания инструментов без кода. Простой интерфейс перетаскивания позволяет любому создавать инструменты, необходимые для управления ежедневными операциями, такими как отслеживание заказов, решение проблем и мониторинг платежей.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
MicroStrategy
microstrategy.com
Платформа бизнес-аналитики и мобильности MicroStrategy помогает предприятиям создавать и развертывать приложения для аналитики и мобильности для трансформации своего бизнеса.
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.
Mineo
mineo.app
Преобразуйте блокноты Python в приложения для обработки данных. Mineo — это платформа для изучения ваших данных, создания и развертывания приложений для обработки данных на базе ноутбуков с наддувом Python.
Aiven
aiven.io
Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.
Reportz
reportz.io
Инструмент отчетности, предназначенный для экономии вашего времени и денег на трудоемких периодических задачах отчетности за счет использования интерактивных панелей мониторинга.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data упрощает решение сложных вопросов, предоставляя данные под рукой. Благодаря визуальному доступу к данным с мобильных устройств любой сотрудник вашей организации может ответить на вопросы с помощью данных за считанные секунды.
Cascade
cascade.io
Cascade — это первый инструмент расширенного анализа, созданный для команд, который позволяет аналитикам преобразовывать большие наборы данных в специальные прогнозные идеи и с легкостью делиться своими выводами.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine — компания по автоматизации обнаружения электронных данных, которая предоставляет облачное программное обеспечение и услуги для упрощения обнаружения, расследований и аудита в судебных процессах.
GoodData
gooddata.com
GoodData — это встроенная платформа бизнес-аналитики и аналитики, которая обеспечивает быструю, надежную и простую в использовании аналитику. Создано для всех ваших бизнес-пользователей.
Avora
avora.com
Avora AutoML сокращает время (до секунд), чтобы выяснить, почему бизнес-показатели меняются, благодаря обнаружению аномалий и анализу первопричин.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Искусственный интеллект без кода для профессионалов в области автоматизации. Наконец, универсальная платформа для создания автоматизированных систем искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr — это продукт, который позволяет создавать информационные панели и настраивать оповещения в ваших базах данных SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery и Snowflake.
Trevor.io
trevor.io
Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для группы обработки данных.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT — это первый в мире диалоговый аналитик искусственного интеллекта, позволяющий пользователям задавать любые вопросы о своих данных на естественном языке и получать полные ответы в течение нескольких секунд. DataGPT — это полностью автономный чат-бот с памятью, способный отвечать на сложные в...