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AsiaOne - AsiaOne - это новостной портал с бесплатным доступом, на котором публикуются последние новости и главные новости в Сингапуре, Азиатско-Тихоокеанском регионе и по всему миру.

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