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Arkreach

Arkreach

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Веб-сайт: arkreach.com

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Craft media lists, measure performance, optimize content, navigate crises Arkreach is a product suite for your communications needs using reader-focused news media data to plan, optimize and assess. Through this product, you can craft media lists, measure article performance, optimize content, and navigate online crises. Our USP is focused on reader-focused data for news media sites that have been under-represented in most analytics products, and substituted with social media interaction data. Our Arkscore metric helps us navigate this vast data for analysis.

Категории:

Productivity
PR Analytics Software

Веб-сайт: arkreach.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Arkreach, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

MVPR

MVPR

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Commetric

Commetric

commetric.com

Releasd

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