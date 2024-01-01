Альтернативы - AR Genie
Zoho Lens
zoho.com
Интерактивная удаленная помощь с использованием дополненной реальности. Взгляните на проблемы с оборудованием — от производственного оборудования до серверов — в любой момент, прямо со своего рабочего места, получив доступ к камере смартфона пользователя в удаленном месте.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo позволяет агентам службы поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам телефонов клиентов, чтобы видеть то, что они видят, без необходимости устанавливать приложение. Предоставляя компаниям возможность видеть вещи такими, какими их видят их клиенты, Viewabo расширяет возможности групп об...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE предназначен для того, чтобы поднять поддержку клиентов производителей машин на новый уровень. Перестаньте путешествовать по миру ради обслуживания. Предоставляйте конечным пользователям документацию по оборудованию с помощью дополненной реальности или узнавайте в режиме реального вре...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — это система дистанционного управления и цифрового рабочего процесса на основе дополненной реальности, которую можно использовать с различными устройствами, включая интеллектуальные очки, для доступа к удаленным экспертам и удаленной диагностики, оценки и устранения неполадок активов н...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.
XMReality
xmreality.com
XMReality предоставляет решение для удаленной визуальной помощи, созданное для вашего предприятия, всегда полностью безопасное и настраиваемое в соответствии с вашим брендом. Расширенная дополненной реальностью и разработанная для простоты использования, XMReality достаточно мощна, чтобы сделать уда...
SightCall
sightcall.com
SightCall — это ведущая в мире облачная видеоплатформа на основе дополненной реальности, обеспечивающая живое удаленное взаимодействие между бизнесом и клиентами на всех континентах по всему миру. В подключенном мире, ориентированном на мобильные устройства, компании, использующие SightCall, имеют в...
Help Lightning
helplightning.com
Программное обеспечение удаленной помощи Help Lightning предоставляет услуги видеосотрудничества, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объе...
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — профессиональный инструмент для удаленного общения с клиентами. Экономьте деньги и время и передайте свои ноу-хау следующему поколению технических специалистов.