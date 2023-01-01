Альтернативы - Apptopia

Appfigures

appfigures.com

Appfigures предоставляет разработчикам приложений инструменты, необходимые для понимания своего бизнеса, конкуренции и отрасли, а также инструменты, необходимые для продвижения вперед. Но это еще не все — все просто и интуитивно понятно, и вам доступно множество руководств и практических учебных рес...