Альтернативы - Apptivo

Bixpand

bixpand.ai

Bixpand.com — самая быстрорастущая платформа для ускорения продаж для малого и среднего бизнеса. Он прост в использовании, готов к работе с мобильными устройствами и универсален для малого и среднего бизнеса. Bixpand.com — это 100% бесплатная CRM с неограниченным количеством контактов и лучшими инст...