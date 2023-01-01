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Альтернативы - Appsflyer

Branch

Branch

branch.io

Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.

Adjust

Adjust

adjust.com

Мобильные измерения стали проще: Adjust объединяет всю вашу маркетинговую деятельность в одну мощную платформу, предоставляя вам информацию, необходимую для масштабирования вашего бизнеса.

Singular

Singular

singular.net

Данные о погоне за нулевым временем. Больше времени для стимулирования роста. Получите полное представление о рентабельности инвестиций с помощью атрибуции нового поколения, полномасштабных маркетинговых данных и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Singular занимает первое ...

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