Альтернативы - Appsflyer
Branch
branch.io
Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.
Adjust
adjust.com
Мобильные измерения стали проще: Adjust объединяет всю вашу маркетинговую деятельность в одну мощную платформу, предоставляя вам информацию, необходимую для масштабирования вашего бизнеса.
Singular
singular.net
Данные о погоне за нулевым временем. Больше времени для стимулирования роста. Получите полное представление о рентабельности инвестиций с помощью атрибуции нового поколения, полномасштабных маркетинговых данных и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Singular занимает первое ...