Альтернативы - AppFollow

ReviewBot

reviewbot.io

Отслеживание отзывов ReviewBot в режиме реального времени помогает вам держать руку на пульсе того, что говорят ваши клиенты, и никогда не пропустить ни одной детали. Легко получайте отзывы в Slack, Zendesk, по электронной почте или везде, где работает ваша команда.