Amplimed — первое медицинское программное обеспечение, в котором телемедицина интегрирована в электронные медицинские записи, что позволяет надежно соединять врачей и пациентов.

Веб-сайт: amplimed.com.br

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