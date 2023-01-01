Альтернативы - AlphaSense
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
Data.ai
data.ai
data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.
Crayon
crayon.co
Набор программных инструментов для конкурентной разведки Crayon поможет вам увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое преимущество в бизнесе.
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки на базе искусственного интеллекта, призванная помочь маркетологам продуктов и командам CI собирать, обрабатывать и предоставлять полезную информацию о конкурентах, чтобы дать возможность отделам продаж выиграть больше бизнеса. Klue позволяет командам корпор...