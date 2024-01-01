Альтернативы - Alltius
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free — это отмеченная наградами платформа взаимодействия с клиентами, которая быстро и легко соединяет вас с вашими клиентами по цифровым каналам, включая чат, аудио- и видеочат, электронную почту, обмен текстовыми сообщениями, Facebook, WhatsApp для бизнеса и многое другое. Идеально подходи...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.
cogram
cogram.com
Удвойте свою продуктивность с помощью умного коллеги в вашей команде. Cogram использует искусственный интеллект для ведения заметок на виртуальных встречах, отслеживания действий и автоматизации последующих задач, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность ваших данных.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Человекоподобный универсальный помощник по маркетингу с искусственным интеллектом, который создает целевые страницы, рекламные видеоролики, рекламу, маркетинговые тексты, графику, электронные письма, озвучку, сообщения в блогах, изображения и многое другое.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — это американское корпоративное диалоговое решение искусственного интеллекта для обслуживания клиентов. Она была основана в апреле 2015 года Ричардом Смалленом, соучредителем Genesis Media LLC. У Pypestream есть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания приобрела популярность благодаря...
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — это инструмент искусственного интеллекта для владельцев интернет-магазинов, стремящихся увеличить продажи и сделать клиентов счастливыми. * Функция интеллектуального поиска Upsy оптимизирована для мобильных пользователей и помогает посетителям быстро найти нужный продукт с по...
CBOT
cbot.ai
CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing — ведущий поставщик голосовых помощников с искусственным интеллектом для бизнеса. Наши голосовые помощники с искусственным интеллектом, основанные на нашей запатентованной технологии разговорного искусственного интеллекта и ChatGPT OpenAI, предназначены для автоматизации входящих звонк...
Gladly
gladly.com
Преобразуйте свою службу поддержки клиентов с помощью Gladly. Наше программное обеспечение для обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, занимающее первое место в рейтинге, экономит затраты, увеличивает доходы и позволяет агентам повышать лояльность клиентов за счет исключительного о...
Dixa
dixa.com
Программное обеспечение омниканального обслуживания клиентов Dixa, которому доверяют бренды, которые любят своих клиентов, обеспечивает лучший опыт как для агентов, так и для клиентов.
Alanna.ai
alanna.ai
Аланна — виртуальный помощник по закрытию сделок на базе искусственного интеллекта для титульных компаний! Она умна, находчива и всегда готова помочь: * Служба поддержки клиентов: отвечает на общие вопросы и вопросы по конкретным файлам 24/7/365 для Resware, SoftPro и RamQuest. * Ввод заказов: откр...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines — лидер в области гуманизации искусственного интеллекта, создавая автономно анимированных цифровых людей, которые дают организациям возможность переосмыслить опыт клиентов в современных цифровых мирах и метавселенной. Soul Machines — единственная компания, обладающая запатентованной те...
Slang.ai
slang.ai
Звонок в компанию не должен вызывать разочарование. С ИИ есть лучший способ. Вот почему мы запустили Slang.ai. Наша миссия — превратить телефон в персонализированный, эффективный и приятный канал связи. Выполните настройку за 30 минут или меньше, и пусть виртуальный консьерж Slang.ai поможет вам об...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — это платформа чат-ботов, управляемая искусственным интеллектом, призванная революционизировать поддержку и взаимодействие с клиентами. Наш чат-бот Milly, управляемый искусственным интеллектом, оснащен передовой технологией обработки естественного языка, которая позволяет ему понимать за...
Posh AI
posh.ai
Posh — это компания в области диалогового искусственного интеллекта, поддерживаемая венчурным капиталом, которая возникла на базе лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института в 2018 году. Мы стремимся демократизировать доступ к банковскому делу и ускорить ответст...
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx — это облачный продукт, который использует технологии диалогового искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки естественного языка для автоматизации взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Ее технология IVA обеспечивает быстрое, простое и персонализированное обслуживание благ...
Mehery
mehery.com
Mehery — молодая компания, существующая всего год, создающая решения в цифровом пространстве. Она была основана командой технократов и технологов с совокупным опытом более 100 лет и обширным опытом в оцифровке корпоративных систем, цифровой трансформации крупных предприятий и создании масштабируемы...
Mav
hiremav.com
Mav — первый SMS-помощник на базе искусственного интеллекта для торговых представителей, ориентированных на рост. Автоматизируйте обмен текстовыми сообщениями со своими потенциальными клиентами и клиентами. Будь то планирование встреч, отбор потенциальных клиентов или отслеживание потенциальных клие...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento — это корпоративное решение для автоматизации контакт-центров на базе искусственного интеллекта, которое гарантирует компаниям стабильное достижение отличных бизнес-результатов за счет сокращения AHT, сокращения времени наращивания мощности и экономии затрат.
Brainwave
brainwave.so
Улучшите свой бизнес с помощью ИИ. Автоматизируйте взаимодействие с клиентами. Упростите сбор потенциальных клиентов и график встреч.
Automatorr
automatorr.com
В услуги Automatorr входит: * Специализированный набор талантов на постоянные, контрактные или временные должности. * Консультации, консультации и внедрение на всех этапах разработки, внедрения и поддержки решения. * Мы предлагаем полностью управляемые программные решения, которые решают специфичес...
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork объединяет ваших сотрудников, ИТ-системы, кадровые операции и автоматизацию бизнес-процессов, чтобы повысить производительность всей вашей организации. Мы помогаем вам повысить продуктивность сотрудников и эффективность предприятия, предоставляя вам возможности цифрового предприятия для ...
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum стремится помочь компаниям увеличить свои возможности в 10 раз и избавиться от повторяющихся задач с помощью помощников искусственного интеллекта Аркоса и Арчи в бэк-офисе. Ориентируясь на ценность для бизнеса, они стремятся сделать интеграцию технологий искусственного интеллекта в малый и с...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — технологическая компания CPaaS, которая предоставляет автоматизированные технологические решения на основе искусственного интеллекта через программируемые облачные платформы. Plum Voice позволяет клиентам выбирать из набора интеллектуальных виртуальных голосовых агентов (IVA) или индиви...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI — это то, чем должен был быть диалоговый ИИ… Наша платформа корпоративного уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и запатентованных моделях большого языка (LLM), радикально меняет качество обслуживания клиентов благодаря самосовершенствующимся диалоговым агентам искусс...
Kait
kait.ai
KAIT, что означает Кувейтская технология искусственного интеллекта (ИИ), является первой диалоговой платформой на базе искусственного интеллекта в Кувейте и странах Персидского залива. Благодаря простой интеграции с каналами социальных сетей KAIT может вывести ваш бизнес на новый уровень обслуживан...
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole помогает разработчикам создавать веб-/мобильные приложения и выполнять веб-автоматизацию с помощью подсказок. Он предлагает пакет NPM, который разработчики могут установить на свои локальные машины. Мы запускаем CLI с бесконечным контекстом и двумя автономными агентами искусственного инте...
Cuber
cuber.ai
Cuber AI — это SaaS-компания, призванная революционизировать рынок гиперавтоматизации с помощью BotzForce, своей недорогой платформы автоматизации. Мы переворачиваем старый способ предоставления ИТ-поддержки, автоматизации процессов продаж и поддержки клиентов с помощью генеративного искусственного ...
bluecap.ai
bluecap.ai
Выполняйте задачи быстрее, умнее и в больших масштабах. Представьте себе сводки практически в реальном времени, запуск контекстных задач и заполнение соответствующей информацией, автоматизированной и легко интегрируемой в ваши рабочие процессы: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho и дру...
VOCALLS
vocalls.ai
Автоматизируйте любое взаимодействие с клиентами. VOCALLS — это корпоративная диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая автоматизирует взаимодействие с клиентами как онлайн, так и офлайн, обеспечивая расширенный клиентский опыт, что позволяет экономить деньги и увеличивать доходы. На...
ChatrHub
chatrhub.com
Есть лучший способ обслуживать ваших клиентов. Простые, но мощные омниканальные решения для быстрого и экономичного привлечения клиентов. ChatrHub — это омниканальная система искусственного интеллекта. решение для чат-ботов и живых агентов. Объедините свои телефоны, текстовые сообщения, виджеты веб...
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — это решение для онлайн-чата следующего поколения, которое сочетает в себе возможности искусственного и человеческого интеллекта для обеспечения максимального качества обслуживания клиентов, обеспечивая высоко персонализированное общение с клиентами. Наш разговорный ИИ действует одновременн...
babelforce
babelforce.com
Babelforce — это компонуемая голосовая платформа, объединяющая агентов и автоматизацию. Наша платформа дает вам возможность создавать тот клиентский опыт, о котором вы всегда мечтали, с помощью инструментов, которые может использовать каждый. Если вы можете нарисовать это на доске, вы можете постро...
Mercury
mercury.ai
Mercury — это простая в использовании платформа для обмена сообщениями и чата на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Это позволяет компаниям обеспечивать эффективное обслуживание клиентов с измеримыми результатами в чате на веб-сайте, в Whats...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX — компания-разработчик программного обеспечения, которая предлагает предприятиям возможности голосового искусственного интеллекта, подобные Alexa, для оптимизации своего телефонного канала для лучшего обслуживания клиентов. Flip CX поддерживается Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Ve...
Zowie
getzowie.com
Zowie позволяет компаниям, которые продают онлайн, отклонять билеты с помощью мощной технологии автоматизации, заботиться о клиентах с помощью омниканального почтового ящика и продавать больше, используя расширенный клиентский контекст. Zowie может выступать в качестве вашей автономной системы обслу...
Kenyt
kenyt.ai
Продукт Kenyt.AI — это диалоговая платформа взаимодействия с клиентами, помогающая предприятиям глубоко взаимодействовать со своими клиентами посредством высококачественного человеческого опыта. Чат-боты и голосовые роботы Kenyt поддерживают несколько языков и обеспечивают превосходное взаимодействи...
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge является предпочтительным поставщиком решений в области гиперавтоматизации, роботизированной автоматизации процессов и автоматизации ИТ. Его высокоразвитый интеллектуальный RPA объединяет все основные возможности, необходимые для автоматизации предприятия, такие как искусственный инте...
Texthub
texthubai.com
Ищете инструмент, который поможет вам создавать потрясающий код, изображения и текст? Не ищите ничего, кроме Texthub AI! Наша удобная платформа использует возможности искусственного интеллекта для воплощения ваших идей в жизнь. Попробуйте Texthub AI сегодня и начните творить!
Supervity
supervity.ai
Supervity (ранее Techforce.ai) позволяет бизнес-командам быстрее достигать результатов, позволяя им быстро автоматизировать работу и обмениваться знаниями с помощью AI Coach. Сегодня более 12 000 бизнес-пользователей – от солидных корпораций до быстрорастущих стартапов – используют платформу Superv...
Neocom.ai
neocom.ai
Мы — Neocom, динамичная и молодая Saas-компания, стремящаяся предоставить каждому онлайн-покупателю превосходное качество обслуживания. Мы помогаем бизнесу помогать своим клиентам. Вооруженные новейшими технологиями, мы — исключительная команда с обширным опытом. Наше решение для управляемых продаж ...
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius — это платформа автоматизации обслуживания клиентов, которая сочетает в себе искусственный интеллект электронной коммерции с настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией. Благодаря более чем 60 готовым вариантам использования для розничной и электронной коммерции DigitalGenius помо...
Cognigy
cognigy.com
Cognigy совершает революцию в сфере обслуживания клиентов, используя самые передовые технологии искусственного интеллекта на рынке. Его удостоенное наград решение Cognigy.AI позволяет компаниям предоставлять мгновенные, персонализированные услуги исключительного качества на любом языке и по любому к...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — это ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов, которая помогает компаниям масштабировать обслуживание клиентов с помощью диалогового и генеративного искусственного интеллекта. Будучи неизменным лидером на платформе обзора G2, наши передовые технологии и клиентоориентирова...
Boost.ai
boost.ai
Компания Boost.ai, стремящаяся обеспечить высочайшее качество обслуживания клиентов, находится в авангарде диалогового искусственного интеллекта корпоративного уровня. Boost.ai, стремящийся обеспечить беспрецедентное взаимодействие между людьми и организациями, использует передовые технологии для от...
Espressive
espressive.com
Espressive предоставляет готовую к использованию цифровую рабочую среду на предприятии, которая снижает затраты, одновременно повышая качество обслуживания, производительность и удовлетворенность сотрудников с первого дня. Espressive Barista, наш виртуальный агент поддержки (VSA) для предприятий, со...
Hyro
hyro.ai
Hyro соединяет мир, проводя тысячи разговоров с помощью искусственного интеллекта одновременно. Как компания в области адаптивных коммуникаций №1, мы превращаем сложные данные в простой диалог с помощью автоматизации естественного языка и компьютерной лингвистики. Предприятия в США, в том числе Bapt...
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — это комплексная платформа диалогового искусственного интеллекта на основе SaaS, без кода, на базе "генеративного искусственного интеллекта", которая помогает финансовым технологиям и предприятиям автоматизировать поддержку клиентов, повышать качество обслуживания клиентов и цифровую адапт...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, SaaS-платформа для диалогового искусственного интеллекта, это среда разработки и выполнения для продуктивных команд. Найдите несколько ярлыков ниже: * Голосовой бот и контакт-центр * Многоязычный бот * Бот для обмена мгновенными сообщениями * Производительность и улучшения ботов * Сотрудничес...