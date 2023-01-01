Альтернативы - Allego
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
Balto
balto.ai
Платформа № 1 для контакт-центров, работающая в режиме реального времени на базе искусственного интеллекта. Агенты помощи говорят правильные вещи при каждом звонке.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Jiminny
jiminny.com
Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.
Sybill
sybill.ai
Личный помощник для команд GTM После каждого звонка по продажам Сибилл составляет точное резюме и отправляет его в Slack + CRM. Напишет для вас черновик последующего письма. Фиксирует каждое слово и невербальную реакцию в отчете.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
Manch Technologies
manchtech.com
Манч помогает организациям переосмыслить традиционные бизнес-процессы и расширить цифровую экосистему для управления внешними заинтересованными сторонами (ESM). Цифровая платформа Plug-and-Play, Manch дополняет программное обеспечение ERP/CRM для бизнеса, используя нулевое кодирование для настройки ...
Zomentum
zomentum.com
Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее разв...
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Salesken
salesken.ai
Salesken предоставляет вам пошаговую визуализацию эффективности работы ваших торговых представителей по звонкам, чтобы вы могли улучшить взаимодействие с клиентами и заключить больше сделок.
Invoca
invoca.com
Войдите в систему, чтобы получить доступ к платформе оплаты за вызов Invoca. Рекламодатели создают кампании на основе звонков, а издатели получают больше комиссий за привлечение звонков.