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الجزيرة نت

الجزيرة نت

aljazeera.net

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Al Jazeera Net: последние новости дня со всего мира Новости и аналитика с Ближнего Востока и мира, мультимедиа и взаимодействие, мнения, документальные фильмы, подкасты, лонгриды и расписание трансляций

Веб-сайт: aljazeera.net

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