Время развлечений! Испытайте острые ощущения от просмотра различных фильмов и сериалов онлайн на более чем 13 OTT-каналах, которые заставят вас возвращаться снова и снова. Погрузитесь в мир развлечений: скачайте приложение Airtel Xstream и смотрите более 10 000+ фильмов и веб-сериалов в 13+ OTT-каналах в одном месте. Приложение предлагает фильмы разных жанров, телешоу и оригиналы с разных OTT-платформ — и все это под одной крышей. Airtel Xstream представил два новых пакета: 1. Пакет Xstream Premium Pack, который дает вам развлечения Xstream с более чем 13 OTT в одном месте. 2. Пакет Xstream Mobile Pack, в котором вы получаете телекоммуникационные услуги в комплекте с подпиской, позволяющей разблокировать один канал Xstream без дополнительной оплаты только в приложении Airtel Xstream.

Веб-сайт: airtelxstream.in

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