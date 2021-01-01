Альтернативы - Aimtell
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
OneSignal
onesignal.com
Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
User.com
user.com
User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Airship
airship.com
Доставляйте значимые сообщения на каждом этапе жизненного цикла клиента с помощью платформы взаимодействия с клиентами, созданной для корпоративных брендов. Узнать больше.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Truepush
truepush.com
Отправляйте неограниченное количество бесплатных push-уведомлений и монетизируйте push-рекламу с помощью инструмента Truepush. Добавьте дополнительный канал дохода на свой сайт с помощью нашей push-рекламы. Экономьте до 1200 долларов в месяц на привлечении пользователей с помощью инструмента Truepu...
ngrow
ngrow.ai
Увеличьте удержание с помощью push-уведомлений AI. Единственная интеллектуальная платформа push-уведомлений без SDK.
Knock
knock.app
Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.
Leanplum
leanplum.com
Максимизируйте взаимодействие с клиентами, выстраивая прочные и ценные отношения с помощью оптимизированного многоканального обмена сообщениями и координации кампаний.
Larapush
larapush.com
LaraPush is a Market leading self-hosted solution for Web Push Notifications that lets you send trackable push notifications. LaraPush allows you to reach your users with web and mobile push notifications on desktop browsers and android phones for FREE*. 🌀 How LaraPush is Different from Other Servi...
PushPushGo
pushpushgo.com
Re-engage users with web and mobile push notifications. Test for free feature-rich GDPR-compliant solution.
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush is a push notification service provider that helps businesses increase customer engagement using web push notifications. Including features such as segmentation, automated messaging, personalized notifications, and real-time reporting, SmartPush makes it easy for businesses to reach users ...
MagicBell
magicbell.com
MagicBell is a flexible notification inbox for web, mobile and in-app that can be deployed within a day saving you hundreds of hours of manual coding and complicated implementation - all under your brand. Unlike other notification systems, MagicBell learns about your user's preferences and protects ...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh is the top mobile-inspired customer engagement platform for high achievers. It makes omnichannel messaging easy, allowing marketers and product managers to send push notifications, in-app messages, email, SMS, and WhatsApp from one platform. Map out and streamline your audience interaction...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify is a Customer Engagement Platform that helps simplify the e-commerce growth journey by helping you discover how to increase customer lifetime value. To achieve this, Segmentify offers a range of features, including Personalisation solutions like Recommendation, Engagement, Dynamic Bundles...
Gravitec
gravitec.net
Hi! Welcome to Gravitec.net! A push notification service focused on automation and personalization. We believe that taking good care of your customers will only benefit you! That's why we're doing our best to keep your readers satisfied. Set up Daily and Weekly Digests that contain the most popular ...
Kumulos
kumulos.com
With Kumulos, marketing teams can quickly create personalized journeys that users love, turbocharging mobile app engagement and creating vocal brand advocates for life. We put your team back in the driving seat, providing them with all of the powerful marketing tools they need for greater control, f...
PushEngage
pushengage.com
Welcome to PushEngage, your premier partner for unlocking the full potential of web and app push notifications! At PushEngage, we empower businesses like yours to engage, re-engage, and retain customers through targeted and personalized push notifications. Whether you are looking to boost conversion...
Engagespot
engagespot.co
Zapier для уведомлений. Engagespot помогает разработчикам создавать многоканальные уведомления о продуктах с помощью единого API. С Engagespot вы можете: * Интегрируйте несколько каналов уведомлений, таких как электронная почта, в приложении, SMS, Push, WhatsApp, Slack и т. д., в ваш продукт за сч...
Atomic.io
atomic.io
Обеспечьте новый уровень обслуживания клиентов прямо внутри вашего приложения. Atomic.io — это ваш инструмент взаимодействия с клиентами внутри приложения, который позволяет вам быстро отправлять гиперперсонализированные и действенные сообщения вашим клиентам по самому безопасному каналу — вашему пр...
Notificare
notificare.com
Notificare — это ведущая мощная платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает брендам повторно привлекать свою аудиторию, проливать свет на поведение клиентов и увеличивать конверсию. Один инструмент с каналами App Push, Web Push, электронной почтой, SMS и мобильным кошельком для доставки н...
Cordial
cordial.com
Cordial — это настоящая маркетинговая платформа, которая позволяет брендам полностью автоматизировать свои маркетинговые стратегии и изменить методы работы. Разработанный с учетом клиентоориентированного подхода, Cordial сочетает в себе расширенную гибкость данных со сложной адаптивной автоматизацие...
PushAlert
pushalert.co
PushAlert — это многоканальная платформа взаимодействия с клиентами, которая поддерживает веб-push-уведомления, уведомления приложений для Android и iOS, а также обмен сообщениями на месте. Благодаря лучшей в своем классе архитектуре PushAlert помогает компаниям взаимодействовать со своей аудиторией...
cmercury
cmercury.com
Платформа электронного маркетинга cmercury на базе искусственного интеллекта с расширенными возможностями многоканального маркетинга помогает вам привлекать, удерживать и вовлекать клиентов по электронной почте, мобильным и веб-каналам.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведом...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-платформа с искусственным интеллектом, универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиента...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, представляет собой ориентированное на производительность решение MarTech, которое позволяет брендам достигать более высоких показателей конверсии воронки продаж и удержания клиентов. С момента создания в центре внимания наших уникальных, основанных на технологиях услу...
Routee
routee.net
Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по все...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Платформа омниканального взаимодействия с клиентами Отправляйте своевременные, многоканальные, персонализированные сообщения. Отмеченное наградами омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, обеспечивающее предсказуемые результаты в электронной коммерции и розничной торговле.
Ably
ably.com
Платформа для синхронизации цифрового опыта в реальном времени. Гарантированная доставка в большом масштабе.