WebCatalog
Aify.co

Aify.co

aify.co

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создание статей, написанных искусственным интеллектом, никогда не было таким простым. Просто и быстро создавайте оптимизированные для SEO статьи в своем блоге, на которые ссылаются Google, Google News и другие поисковые системы. Получите статью, написанную искусственным интеллектом, всего за несколько минут, как если бы ее написал профессиональный писатель.

Веб-сайт: aify.co

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