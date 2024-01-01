Альтернативы - Aflac

ADP

ADP

adp.com

ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...

Central Test

Central Test

centraltest.com

Решения для прогнозной оценки талантов: психометрический тест для принятия лучших решений при найме и развитии талантов, видеоинтервью, обратная связь 360°.

Alight

Alight

alight.com

От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

5 Динамика – это не просто одноразовая оценка; это общий язык, который позволяет людям лучше понимать себя и тех, с кем они работают и взаимодействуют. Признавая различные точки зрения, которые каждый человек высказывает, точки разногласий сводятся к минимуму и повышается производительность. Наша ме...

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо еще на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми на...

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами ...

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi Consulting обеспечивает полный жизненный цикл кадровой поддержки для всех потребностей вашего бизнеса в человеческом капитале.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талан...

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Современное решение Lumity по льготам сочетает в себе специализированное обслуживание и опыт с мощной аналитикой данных и технологиями, облегчающими администрирование и выбор планов медицинского страхования и льгот как для работодателей, так и для сотрудников.

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