Альтернативы - AfforAI
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...
Google Gemini
gemini.google.com
Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это система ответов, которая дает точные ответы на сложные вопросы, используя большие языковые модели.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник.
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
TypingMind
typingmind.com
Используйте ChatGPT с расширенными функциями, такими как поиск в истории чата, папки, интеграция, библиотека подсказок и т. д.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
scite.ai
scite.ai
scite — это инструмент, помогающий исследователям лучше находить и понимать научные статьи с помощью Smart Citations. Smart Citations позволяют пользователям видеть, как цитировалась научная статья, предоставляя контекст цитаты и классификацию, описывающую, предоставляет ли она подтверждающие или п...
Magai
magai.co
Ваш суперпомощник на базе ChatGPT. Измените способ создания и обработки контента с помощью революционных инструментов искусственного интеллекта Magai и интуитивно понятного интерфейса чата на базе ChatGPT + GPT-4.
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
Team-GPT
team-gpt.com
Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.
Iris.ai
iris.ai
Мощные инструменты для ваших исследований. Мы создали ведущий в мире механизм искусственного интеллекта для понимания научного текста. Применительно к обзорам литературы, извлечению данных, послепродажному надзору или любой другой задаче, включающей тысячи документов, таких как статьи или патенты, э...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.
Cohere
cohere.com
Сделать НЛП частью инструментария каждого разработчика. Используйте силу понимания языка. Присоединяйтесь к разработчикам и компаниям, которые используют Cohere для создания, категоризации и организации текста в ранее невообразимом масштабе.
Enago Read
read.enago.com
Ускорьте анализ и понимание литературы с помощью RAx — умного помощника для изучения, сопоставления идей и организации легкого описания исследований.
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
Gleen AI
gleen.ai
Создайте собственного чат-бота с искусственным интеллектом, обученного работе с вашими документами. Независимо от того, являетесь ли вы компанией, стремящейся оптимизировать операции по обслуживанию клиентов, или частным лицом, которому нужна быстрая и эффективная помощь, наш бот с искусственным ин...
tinq.ai
tinq.ai
Единый API для всех ваших потребностей в анализе текста. Tinq.ai — это простой инструмент обработки естественного языка. Это поможет вам легко реализовать анализ текста в ваших проектах.
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — это инструмент для создания и перефразирования любого текста. Используйте ReText.AI, чтобы улучшить качество текста с помощью искусственного интеллекта.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
Convai
convai.com
Предоставьте своим персонажам человеческие возможности общения в играх и приложениях виртуального мира.
DenserAI
denser.ai
Denser — это новаторское облачное приложение, созданное для корпоративных клиентов и позволяющее им использовать возможности genAI с собственными корпоративными данными. Denser позволяет пользователям задавать комплексные диалоговые запросы и получать точные ответы из своего набора данных.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...