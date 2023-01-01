Adverty объединяет бренды и людей в нужное время и в нужном месте благодаря своей революционной технологии медийной рекламы, созданной для игр. Платформа позволяет создателям контента монетизировать весь процесс с помощью ненавязчивой, простой в интеграции и бесшовной рекламы.

Веб-сайт: adverty.com

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