Альтернативы - AdultFriendFinder

Grindr

grindr.com

Grindr — это приложение для социальных сетей и онлайн-знакомств на основе местоположения для геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда оно было запущено в марте 2009 года, и с тех пор оно стало крупнейшим и самым популярным ...