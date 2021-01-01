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Альтернативы - AdsBridge

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, Inc. — американская компания, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предоставляет программное обеспечение как услугу для создания и хостинга веб-сайтов. Их онлайн-платформа визуального редактора позволяет пользователям проектировать, создавать и запускать веб-сайты.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Framer

Framer

framer.com

Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank — ведущий мировой ритейлер с собственной торговой площадкой. Мы даем возможность продавцам и предпринимателям увеличивать свои продажи с помощью нашей глобальной партнерской сети.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.

Duda

Duda

duda.co

Создавайте и продавайте веб-сайты с высокой конверсией в большом масштабе с помощью Duda Professional Website Builder. Начните бесплатную пробную версию сегодня.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Визуально развивайте свой стек технологий. Перетаскивайте элементы, чтобы создавать страницы и разделы в рамках своей структуры, используя свои компоненты.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Самый простой способ создать высококонверсионные продающие целевые страницы, целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов и маркетинговые целевые страницы для вашего бизнеса или ваших клиентов.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Привлекайте больше потенциальных клиентов и повышайте коэффициент конверсии, используя целевые страницы AMP для мобильных устройств. Функциональный конструктор целевых страниц, которому доверяют более 7500 маркетологов.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

involve.me

involve.me

involve.me

Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.

Dorik

Dorik

dorik.com

Создавайте красивые сайты без кода! Гибкий и простой в использовании конструктор веб-сайтов Nocode с более чем 130 компонентами пользовательского интерфейса и красивыми шаблонами. Экономьте время и деньги на создании своего следующего веб-сайта.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Выходите в Интернет и развивайтесь с помощью Leadpages Лучший выбор для малого бизнеса по всему миру. Легко создавайте веб-сайты без кода, целевые страницы с высокой конверсией, всплывающие окна, панели оповещений и многое другое.

Instapage

Instapage

instapage.com

Превратите клики по объявлениям в конверсии с помощью единственной платформы целевых страниц, предназначенной для создания, персонализации и оптимизации целевых страниц после клика в большом масштабе.

AWeber

AWeber

aweber.com

Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Создавайте и выполняйте маркетинговые планы за считанные секунды с помощью искусственного интеллекта. Найдите лучшую тактику взлома роста для вашего бизнеса с помощью ИИ. Переключите маркетинг на автопилот и развивайтесь.

Awin

Awin

awin.com

Развивайте свой бизнес с помощью глобальной сети партнерского маркетинга, которая предоставляет маркетинговые решения для рекламодателей, агентств и издателей по всему миру.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve — это ведущая платформа партнерского маркетинга, позволяющая партнерам и рекламодателям увеличивать свои онлайн-доходы в Малайзии. Присоединяйтесь к нашей партнерской сети прямо сейчас!

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Автоматизируйте, подключайте и оптимизируйте свой маркетинг с помощью Ontraport — CRM и маркетинговой платформы, предназначенной для развития вашего бизнеса.

Simplero

Simplero

simplero.com

Ваш онлайн-бизнес стал проще Simplero предоставляет вам все инструменты, необходимые для построения и развития успешного бизнеса в области онлайн-образования, в одном месте.

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Служба электронного маркетинга для привлечения подписчиков, привлечения потенциальных клиентов, отправки красивых, отзывчивых электронных писем и отслеживания результатов.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

Потому что вы заслуживаете лучшей платформы воронки продаж! Красивые и быстрые воронки, которые помогут вам продавать ваши продукты и превращать посетителей в покупателей.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup — единственное решение, на 100% предназначенное для создания партнерских магазинов, основанное на искусственном интеллекте. Бесплатная 7-дневная пробная версия, кредитная карта не требуется!

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Advertising — агентство цифровой рекламы, предоставляющее комплекс решений по привлечению клиентов. Узнайте, как привлечь свою целевую аудиторию!

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Превратите больше посетителей в клиентов. Легко создавайте веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитные карточки всего за 10 минут. Все прямо с вашего телефона!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к б...

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

Управление потенциальными клиентами через Интернет, CRM, управление проектами, учет рабочего времени, выставление счетов и оформление заявок в службу поддержки.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.

OptimizePress

OptimizePress

optimizepress.com

Полный набор маркетинговых инструментов WordPress Универсальная платформа для увеличения количества потенциальных клиентов и продаж на вашем сайте WordPress. Перестаньте собирать решения и начните использовать единую платформу, предназначенную для авторов, предпринимателей и цифровых маркетологов,...

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop — это простая в использовании платформа веб-дизайна, позволяющая мгновенно публиковать материалы в Интернете.

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