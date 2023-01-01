Альтернативы - AdRoll
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
TrackMaven
trackmaven.com
Программное обеспечение для маркетинговой аналитики TrackMaven помогает маркетологам доказать рентабельность инвестиций и улучшить результаты по 18 интегрированным цифровым и социальным каналам.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — это безопасная для конфиденциальности платформа для оценки посетителей веб-сайтов и входящих лидов, которая прогнозирует вероятность покупки и будущий доход для каждого посетителя веб-сайта и превращает эти прогнозы в: - Рекламные аудитории и синтетические конверсии (сигналы оптимизации ин...
WhatConverts
whatconverts.com
Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, the cloud-based agile marketing measurement platform that measures the cross-channel performance of all your channels and ads- offline and online.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE is an analytics, attribution and optimization suite for ecommerce. It helps marketers to accelerate revenue growth and increase marketing profit through data integration and understanding of multi touch journeys. Using data-driven attribution models, it allows marketers to identify underper...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics is a marketing measurement and attribution platform that connects siloed marketing, sales, revenue and customer data to: - Provide a full funnel view of your customer journey - Accurately attribute revenue at channel, campaign, content and keyword level - Create multi-touch attributi...
Fospha
fospha.com
Fospha is the industry-leading solution powering profitable eCommerce growth. Bad marketing measurement is a $589bn problem, with 60% of revenue wrongly attributed by poor-fit platforms like GA and channels' Ads Managers. With Fospha, spending your precious budget on the wrong ads is a thing of the ...
Cometly
cometly.com
Cometly is a attribution cloud platform that enables businesses to get better accurate attribution for their ad campaigns and make smarter ad optimization decisions based on accurate data.
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Wizaly
wizaly.com
Оптимизируйте рентабельность инвестиций в свой маркетинговый комплекс на основе нашего 100%-ного представления данных об эффективности ваших маркетинговых каналов. Раскройте возможности маркетинговой аналитики на Wizaly.com: оптимизируйте свои маркетинговые кампании, максимизируйте рентабельность ин...
Tracify
tracify.ai
Tracify — это программное обеспечение, специализирующееся на компаниях электронной коммерции, предназначенное для отслеживания и атрибуции всей вашей маркетинговой деятельности (многоканальной). Используя революционную технологию отслеживания, пользователей можно отслеживать без моделирования или Go...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени во всех форматах вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтен...
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics — это комплексное готовое решение для маркетинговой аналитики. Отслеживание конверсий, маркетинговая атрибуция и аналитика последовательностей легко интегрируются без необходимости кодирования или сложной настройки.
Measured
measured.com
Измеренная технология измерения/аналитики, признанная №1 по версии AdExchanger и признанная лучшим инструментом атрибуции по версии Digiday, помогает брендам расти, измеряя дополнительный вклад СМИ в достижение желаемых результатов. Благодаря прозрачному экспериментальному подходу, который постоянно...
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx — это SaaS-платформа, которая помогает брендам и агентствам понимать эффективность маркетинговых бюджетов и маркетинговых кампаний. Система уникально отличается универсальным пикселем отслеживания конверсий LeadsRx™ и встроенными технологиями идентификационных графов. В результате подключени...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox расширяет возможности маркетологов от запуска до масштабирования, помогая им легко увидеть и оценить эффективность канала. Мы создали нашу платформу для умных маркетологов, чтобы помочь им разумнее тратить, анализировать, масштабировать, тестировать и продавать. Rockerbox помогает вам лучш...
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...
LiveRamp
liveramp.com
Наша платформа поддержки данных дает компаниям и их партнерам возможность подключать, контролировать и активировать данные для преобразования опыта клиентов и получения более ценных бизнес-результатов.
Invoca
invoca.com
Войдите в систему, чтобы получить доступ к платформе оплаты за вызов Invoca. Рекламодатели создают кампании на основе звонков, а издатели получают больше комиссий за привлечение звонков.