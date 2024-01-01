Альтернативы - Adjust
Data.ai
data.ai
data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.
Appsflyer
appsflyer.com
Анализируйте и измеряйте свои мобильные маркетинговые кампании, получайте ценную информацию о путешествиях ваших клиентов и принимайте эффективные решения с помощью AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
Branch
branch.io
Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.
Sensor Tower
sensortower.com
Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.
App Radar
appradar.com
App Radar фокусируется на органическом и платном привлечении пользователей приложений и позволяет сочетать инструменты самообслуживания с управляемыми услугами для маркетинга в магазине приложений. Чтобы вы могли расти быстрее, самостоятельно или при поддержке наших экспертов. Международная команда ...
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — комплексная аналитика мобильных приложений для разработчиков, маркетологов и ASO-специалистов. Для чего нужна платформа? • Проведение маркетинговых исследований рынка мобильных приложений; • Подбор и анализ ключевых слов (60+ стран); • Исследование конкурентов; • Отслеживание позиций при...
Applytics
applytics.ai
Applytics — это комплексный инструмент ASO, призванный помочь разработчикам и маркетологам приложений улучшить видимость и производительность своих приложений в магазинах приложений. Благодаря мощным функциям, таким как исследование и отслеживание ключевых слов, анализ конкурентов и оптимизация спис...
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информа...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — это ASO-сервис, предназначенный для повышения производительности приложений и увеличения их органических загрузок. С помощью инструментов Asolytics владельцы приложений могут повысить видимость приложений и максимизировать доход.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk снабдит вашу команду первоклассными инструментами для оптимизации магазинов приложений, автоматизации ответов на отзывы и инструментами исследования конкурентов в App Store и Google Play.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Airbridge
airbridge.io
Универсальная платформа атрибуции для веб-сайтов и приложений для измерения истинной эффективности маркетинга на разных устройствах, идентификаторах и платформах.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. — компания, предоставляющая решения для обработки данных в режиме реального времени, предлагающая ведущие омниканальные решения для измерения и атрибуции для маркетологов, ориентированных на данные. Marketers Operating System™ (m/OS) от Kochava предоставляет рекламодателям и издателям п...
Cometly
cometly.com
Cometly — это облачная платформа атрибуции, которая позволяет компаниям получать более точную атрибуцию для своих рекламных кампаний и принимать более разумные решения по оптимизации рекламы на основе точных данных.
Upptic
upptic.com
Платформа Upptic Games Growth Platform — это ваш командный центр для маркетинговой аналитики и операций по развитию вашей игры для мобильных устройств, ПК или веб3. Определите свои маркетинговые цели и отслеживайте эффективность по каналам или рекламным сетям, креативным ресурсам, географии, кампани...
ASO index
asoindex.io
Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений за счет предложения ключевых слов, креативов и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и...
Appfigures
appfigures.com
Appfigures предоставляет разработчикам приложений инструменты, необходимые для понимания своего бизнеса, конкуренции и отрасли, а также инструменты, необходимые для продвижения вперед. Но это еще не все — все просто и интуитивно понятно, и вам доступно множество руководств и практических учебных рес...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, она способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает всестороннее понимание динамичной мобильной среды, необходимой для привлечения, удерж...
Singular
singular.net
Данные о погоне за нулевым временем. Больше времени для стимулирования роста. Получите полное представление о рентабельности инвестиций с помощью атрибуции нового поколения, полномасштабных маркетинговых данных и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Singular занимает первое ...
Tapstream
app.taps.io
Отслеживайте ссылку на свой App Store. Сократите ссылку в магазине приложений на ссылку на Taps.io, чтобы узнать количество кликов и многое другое.
Tenjin
tenjin.com
Данные мобильного маркетинга для разработчиков приложений. Отчеты SKAdNetwork, бесплатная атрибуция, LTV доходов от рекламы, агрегирование затрат и доходов от рекламы, API-интерфейсы автоматизации, внутренняя аналитика по запросу.