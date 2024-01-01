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Альтернативы - Adjust

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

Анализируйте и измеряйте свои мобильные маркетинговые кампании, получайте ценную информацию о путешествиях ваших клиентов и принимайте эффективные решения с помощью AppsFlyer.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе

Branch

Branch

branch.io

Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.

App Radar

App Radar

appradar.com

App Radar фокусируется на органическом и платном привлечении пользователей приложений и позволяет сочетать инструменты самообслуживания с управляемыми услугами для маркетинга в магазине приложений. Чтобы вы могли расти быстрее, самостоятельно или при поддержке наших экспертов. Международная команда ...

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...

42matters

42matters

42matters.com

42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...

ASOMobile

ASOMobile

asomobile.net

ASOMobile — комплексная аналитика мобильных приложений для разработчиков, маркетологов и ASO-специалистов. Для чего нужна платформа? • Проведение маркетинговых исследований рынка мобильных приложений; • Подбор и анализ ключевых слов (60+ стран); • Исследование конкурентов; • Отслеживание позиций при...

Applytics

Applytics

applytics.ai

Applytics — это комплексный инструмент ASO, призванный помочь разработчикам и маркетологам приложений улучшить видимость и производительность своих приложений в магазинах приложений. Благодаря мощным функциям, таким как исследование и отслеживание ключевых слов, анализ конкурентов и оптимизация спис...

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информа...

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics — это ASO-сервис, предназначенный для повышения производительности приложений и увеличения их органических загрузок. С помощью инструментов Asolytics владельцы приложений могут повысить видимость приложений и максимизировать доход.

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk снабдит вашу команду первоклассными инструментами для оптимизации магазинов приложений, автоматизации ответов на отзывы и инструментами исследования конкурентов в App Store и Google Play.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Универсальная платформа атрибуции для веб-сайтов и приложений для измерения истинной эффективности маркетинга на разных устройствах, идентификаторах и платформах.

Kochava

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. — компания, предоставляющая решения для обработки данных в режиме реального времени, предлагающая ведущие омниканальные решения для измерения и атрибуции для маркетологов, ориентированных на данные. Marketers Operating System™ (m/OS) от Kochava предоставляет рекламодателям и издателям п...

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly — это облачная платформа атрибуции, которая позволяет компаниям получать более точную атрибуцию для своих рекламных кампаний и принимать более разумные решения по оптимизации рекламы на основе точных данных.

Upptic

Upptic

upptic.com

Платформа Upptic Games Growth Platform — это ваш командный центр для маркетинговой аналитики и операций по развитию вашей игры для мобильных устройств, ПК или веб3. Определите свои маркетинговые цели и отслеживайте эффективность по каналам или рекламным сетям, креативным ресурсам, географии, кампани...

ASO index

ASO index

asoindex.io

Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений за счет предложения ключевых слов, креативов и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и...

Appfigures

Appfigures

appfigures.com

Appfigures предоставляет разработчикам приложений инструменты, необходимые для понимания своего бизнеса, конкуренции и отрасли, а также инструменты, необходимые для продвижения вперед. Но это еще не все — все просто и интуитивно понятно, и вам доступно множество руководств и практических учебных рес...

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, она способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает всестороннее понимание динамичной мобильной среды, необходимой для привлечения, удерж...

Singular

Singular

singular.net

Данные о погоне за нулевым временем. Больше времени для стимулирования роста. Получите полное представление о рентабельности инвестиций с помощью атрибуции нового поколения, полномасштабных маркетинговых данных и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Singular занимает первое ...

Tapstream

Tapstream

app.taps.io

Отслеживайте ссылку на свой App Store. Сократите ссылку в магазине приложений на ссылку на Taps.io, чтобы узнать количество кликов и многое другое.

Tenjin

Tenjin

tenjin.com

Данные мобильного маркетинга для разработчиков приложений. Отчеты SKAdNetwork, бесплатная атрибуция, LTV доходов от рекламы, агрегирование затрат и доходов от рекламы, API-интерфейсы автоматизации, внутренняя аналитика по запросу.

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