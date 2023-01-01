Комплексное управление встречами. adam.ai — это интеллектуальная универсальная платформа для управления собраниями, позволяющая собирать, управлять и обмениваться знаниями до, во время и после встреч, превращать контент в ценные активы и добиваться успешных бизнес-результатов.

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