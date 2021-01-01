Альтернативы - Acymailing

Froged

froged.com

Платформа взаимодействия с клиентами, где вы можете построить значимые отношения с клиентами, используя лучшие инструменты для масштабирования вашего бизнеса. Один из лучших бизнес-мессенджеров, база знаний, сообщения в приложениях, расширенная автоматизация и многое другое на одной платформе.