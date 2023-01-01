abceed — это приложение для обучения английскому языку с искусственным интеллектом, которое рекомендует вам наиболее подходящие слова и задачи из широкого спектра популярных учебных материалов по английскому языку, помогая вам улучшить свои навыки английского языка в кратчайшие сроки.

Веб-сайт: abceed.com

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