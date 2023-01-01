В 9TEAMS мы помогаем командам ERP оставаться на вершине внедрения. Наше «современное облачное решение» позволяет большим и смешанным командам организовывать работу и вовлекать в нее все заинтересованные стороны. Эта легко масштабируемая платформа упрощает согласование и последующее сопровождение. Он объединяет всех заинтересованных сторон, информацию, задачи, проблемы, запросы и сценарии. Техническая подкованность или нет, внутренняя или внешняя; Экономьте время, демонстрируйте соблюдение требований и добивайтесь цели! Вы сразу же начнете работать.

Веб-сайт: 9teams.com

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