WebCatalog
9teams

9teams

app.9teams.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 9teams в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

В 9TEAMS мы помогаем командам ERP оставаться на вершине внедрения. Наше «современное облачное решение» позволяет большим и смешанным командам организовывать работу и вовлекать в нее все заинтересованные стороны. Эта легко масштабируемая платформа упрощает согласование и последующее сопровождение. Он объединяет всех заинтересованных сторон, информацию, задачи, проблемы, запросы и сценарии. Техническая подкованность или нет, внутренняя или внешняя; Экономьте время, демонстрируйте соблюдение требований и добивайтесь цели! Вы сразу же начнете работать.

Веб-сайт: 9teams.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 9teams, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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