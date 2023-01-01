Миссия 5-Out — максимизировать прибыльность каждого ресторана, используя машинное обучение, искусственный интеллект и прогнозный анализ для автоматизации более разумных и эффективных решений.

Веб-сайт: 5out.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 5-Out, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.