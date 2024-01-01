Альтернативы - 1-800Accountant
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, у...
Osome
osome.com
Мы освобождаем вас от ручного учета, распутываем электронную коммерцию и создаем компании. Позвольте нашим специалистам позаботиться о счетах, отчетах и налогах, пока вы развиваете свой бизнес.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — это решение Quickbooks и Xero для ведения бухгалтерского учета, учета и консультирования для малого и среднего бизнеса.
Bench Accounting
bench.co
Bench — крупнейшая в Америке профессиональная бухгалтерская служба для малого бизнеса. Начните бесплатную пробную версию сегодня, и мы будем вести вашу бухгалтерию в течение одного месяца.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...
Pilot
pilot.com
Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.
Zeni
zeni.ai
Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.
Crowe
crowe.com
Crowe — это бухгалтерская, консалтинговая и технологическая фирма, которая объединяет глубокие отраслевые и специализированные знания с инновационными технологиями, чтобы создавать ценность для клиентов честно и объективно, прислушиваясь к их бизнесу, тенденциям в своих отраслях и проблемам, с котор...
Fincent
fincent.com
Испытайте бесшовное управление финансами. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся программным обеспечением и услугами по бухгалтерскому учету, предоставляющая программное обеспечение для бухгалтерского и финансового учета. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y...
Ceterus
ceterus.com
Автоматизация уже здесь — сделайте ее частью своего бухгалтерского учета! Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем малого бизнеса или CPA-фирмой, поддерживающей малый бизнес, вам нужна автоматизация, чтобы конкурировать на современном рынке. Ceterus сочетает в себе технологии, которые ...
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налог...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.
Collective
collective.com
Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерско...
Profit Matters
profitmatters.co
Прибыль имеет значение. Бухгалтерия гарантирует точность ваших финансовых отчетов каждый месяц. Мы любим предпринимателей и понимаем их боль. Точные финансовые показатели приводят к лучшим решениям и, в свою очередь, к большей прибыли.
Digits
digits.com
Цифры — это переосмысленный учет. Представьте себе чистые книги, ценную информацию и интуитивно понятные отчеты, которые будут доставлены в конце месяца (а не с опозданием на 2–3 недели!) и за половину стоимости любой традиционной фирмы. Компания Digits создала первую за 20 с лишним лет современную ...
CoCountant
cocountant.com
CoCountant предлагает комплексные, полностью управляемые решения для ведения бухгалтерского учета стартапам и малому бизнесу в США. Благодаря нашим планам с фиксированной ценой вы точно знаете, сколько платите, и получаете отличную выгоду без каких-либо сюрпризов. Использование нами новейших техноло...
BlueMeg
bluemeg.com
Благодаря BlueMeg корпоративное управление не должно быть проблемой. Консоль BlueMeg — это глобальная операционная система для корпоративных данных. Предоставьте своим клиентам и сотрудникам безопасную облачную платформу, которая избавит вас от утомительной и трудоемкой работы с документами и оцифру...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo предоставляет полный спектр бухгалтерских и налоговых решений для владельцев бизнеса, которым необходимо финансовое спокойствие. Наша преданная своему делу команда экспертов, состоящая из бухгалтеров и CPA, рассматривает ваши деловые расходы с точки зрения экономии налогов. Ежемесячные пакеты...
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) — финтех-бухгалтерская компания, которая использует запатентованную технологию искусственного интеллекта — от автоматизации бухгалтерского учета до налоговой оптимизации, оплаты счетов и управления расходами — чтобы упростить соблюдение требований для малого бизнеса. На...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и в Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая п...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — это полностью интегрированная фирма, предоставляющая финансовые услуги, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...