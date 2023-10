Com Solitário: Jogue mais de 500 versões do jogo: incluindo Klondike Turn 1 e Turn 3, Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid e Golf. Desfazer movimentos - Fazer um movimento errado? Nós deixamos você desfazer facilmente. Acompanhe seus movimentos e tempo - Se você adora jogar, você vai querer monitorar quantos movimentos são necessários para vencer um jogo e quanto tempo leva. Desafie-se a bater seus tempos recordes e número de movimentos. A prática leva à perfeição! Crie uma conta gratuita – Se desejar, você pode registrar uma conta para salvar um jogo e continuar de onde parou em qualquer dispositivo. Acompanharemos até mesmo todos os jogos que você jogou, incluindo o tempo até a conclusão e o número total de movimentos. Você verá como melhora com o tempo. Sem anúncios - Sabemos que os anúncios podem distrair durante o jogo e retardar a experiência. Não há anúncios em nosso site. Jogo do dia - Todos os dias, jogue um novo jogo que pode ser vencido. Desfrute de um design e animações limpos - Projetamos nossas cartas de baralho para serem clássicas e limpas, para que sejam fáceis de ler. Nossas animações mantêm você envolvido. Você também pode personalizar designs e cartas de baralho.

Site: solitaired.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Solitaired. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.