Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Royal Card Clash no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Royal Card Clash é um emocionante jogo de cartas onde você deve jogar cartas numeradas estrategicamente para vencer as cartas reais. A cada turno, você tem a opção de jogar três cartas em três pistas diferentes. Cartas de cada naipe podem danificar cada real, mas apenas uma carta do mesmo naipe pode eliminar uma carta real. Você terá que ser estratégico sobre quais cartas jogar e quando, caso contrário, ficará sem cartas! Você tem o que é preciso para reinar supremo no Royal Card Clash?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Royal Card Clash. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.