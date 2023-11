Make It Meme é um jogo divertido onde você cria e pontua memes com seus amigos ou jogadores reais online. Basta criar ou entrar em um lobby e esperar que outros jogadores entrem. Assim que o jogo começa, cada jogador recebe um meme aleatório e deve criar uma legenda engraçada dentro do tempo determinado. Cada jogador tem 15 segundos para avaliar essas criações de memes. Por fim, o meme que obtiver mais pontos vence a rodada. Existem 3 modos de jogo para escolher: Normal, Mesmo Meme e Relaxado. Escolha o modo em que você é melhor e mostre a todos o seu lado engraçado! Não se esqueça de baixar seus memes favoritos e compartilhá-los com seus amigos!Meme Buddy é um botão para mostrar amor ao seu meme favorito e se tornar seu Meme Buddy! Ao clicar nele, você ganha metade dos pontos do seu meme de amigo como bônus.Existem 3 modos de jogo para escolher: Normal, Mesmo Meme e Relaxado.Clique com o botão esquerdo do mouse ou toque com o dedo para selecionar um texto campo e digite suas legendas. Quando for sua vez de votar, use o botão vermelho para votar positivamente, o botão azul para votar negativamente ou o botão "Meh" para não dar pontuação.Make It Meme é criado por Prealpha. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Make It Meme gratuitamente no Poki.Make It Meme pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

