Joyrider é um jogo de esportes criado por kokos.games. Mostre suas habilidades de pilotagem e acrobacias em sua bicicleta sofisticada por desfiladeiros, florestas e até mesmo pelo espaço sideral! Avance através de vários níveis cheios de obstáculos simples ou enganosos que você deve evitar. Mostre que você é um profissional fazendo cambalhotas, cambalhotas ou qualquer outro movimento legal que você possa imaginar. Em seguida, complete seus ganhos desbloqueando novos capacetes, fantasias e motocicletas coloridas. Para maximizar seu sucesso, preste atenção em tarefas como completar um nível sem bater nenhuma vez. Se você estiver preso em um nível, você pode usar o botão pular que aparece no topo depois de travar várias vezes. Vá em frente e experimente o Joyrider! Mantenha o equilíbrio da sua bicicleta pressionando as teclas de direção no momento certo. Certifique-se de não bater ou bater a cabeça!Acelerar - W ou UpSteer - A/D ou Esquerda/DireitaBack - S ou DownDesmontar - TRestart - RJoyrider é criado por kokos.games. Jogue seu outro incrível jogo de habilidade em Poki: Supernova

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Joyrider. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.