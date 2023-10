Final Ninja é um jogo de plataforma de ação criado pela Nitrome. Você é Takeshi, um desertor que já foi guerreiro, e está tentando escapar de sua antiga vida e encontrar a paz. Seu ex-chefe Akuma está te caçando e tentando eliminá-lo. Use sua corda ninja e agilidade para derrubar seu ex-chefe! Aprenda as cordas e domine suas habilidades ninja nos 20 níveis que Final Ninja oferece. Salte, corra, esgueire-se, use shurikens, ganchos e muito mais! Você está pronto para sua missão final, Final Ninja?Movimento - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaStealth - tecla de seta S ou para baixoPular - tecla de seta W ou para cimaUse o gancho - (mantenha pressionado) Botão esquerdo do mouse ou dedoFinal Ninja foi criado por Nitrome como um jogo em flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

